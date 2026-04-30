Siegen wird zur Open-Air-Bühne: Das große Kultursommer-Programm 2026 ist da

(wS/si) Siegen 30.04.2026 | Die Stadt wird zur Bühne und der Sommer zum Erlebnisraum für alle: Mit einem vielseitigen Programm bringt die Stadt Siegen auch 2026 wieder Kultur unter freiem Himmel direkt zu den Menschen.

Ob Schlosspark, Marktplatz oder Herrengarten, gespielt wird mitten im urbanen Leben. Die Angebote richten sich dabei ausdrücklich an Menschen jeden Alters und jeder Herkunft und laden dazu ein, Kultur gemeinsam zu erleben. „Wir holen die Kultur raus aus den klassischen Räumen und rein in den Alltag der Menschen“, sagt Bürgermeister Tristan Vitt. „So entstehen Begegnungen, die man nicht planen kann, und genau das macht den Reiz aus.“ Zu den Höhepunkten zählt die Rückkehr der Nacht der 1000 Lichter in den Schlosspark: Die „Träumerei der Schatten“ schafft mit Lichtkunst und poetischen Inszenierungen eine eindrucksvolle Erlebniswelt.

Ein weiteres Highlight im Programm ist „Das Beste kommt zum Schloss“, das den Hof des Oberen Schlosses an drei Tagen in eine Open-Air-Bühne für Musik und Comedy verwandelt. Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen startet Anfang Juni.

Ein Großteil des Programms bleibt kostenfrei zugänglich, ergänzt durch eine Hutsammlung nach dem Prinzip: Jede und jeder gibt, was möglich ist. „Kultur soll kein Luxus sein, sondern selbstverständlicher Teil des städtischen Lebens“, so Tristan Vitt. „Unser Anspruch ist es, möglichst viele Menschen zu er-reichen und einzuladen, dabei zu sein.“ Neu im Programm ist die Straßenmusik unterm Krönchen mit mobiler Matrosenband, lebender Musikbox und tanzender Brasskapelle. Mitte August wird das Angebot dann zu einem kleinen, aber feinen Straßenmusikfestival ausgeweitet.

Verlässliche Publikumslieblinge im Programm bleiben die etablierten Veranstaltungsreihen in der Zeltarena im Schlosspark: Sonntagnachmittag um 4 bringt regionale Chöre, Orchester und Bands auf die Bühne, von Jazz über Pop bis hin zu traditionellen Klängen. Parallel dazu sorgt das Kindertheater in den Ferien je-den Samstag in den Sommerferien für fantasievolle Unterhaltung für Kinder ab vier Jahren. Nach ihrer erfolgreichen Premiere wird auch die „Grüne Bühne“ im Herrengarten fortgeführt: Von Juni bis August entsteht hier freitags mit einer bunten Mischung aus Clownerie, Straßentheater, Akrobatik und Kunstaktionen ein offener Kulturraum.

Auch über den Sommer hinaus setzt sich das Programm fort: Seit über zwei Jahrzehnten stehen die WorldMusicNights für musikalische Entdeckungen jenseits des Mainstreams. Als Teil des Netzwerks Klangkosmos NRW bringen sie internationale Künstlerinnen und Künstler an besondere Orte in Siegen, immer mit einem offenen Blick auf Klangkulturen aus aller Welt. Und mit der Nacht der Musik stehen zum Jahresende dann an einem Abend 19 Konzerte an acht Orten in der Siegener Oberstadt auf dem Programm.

Alle Veranstaltungen sind ab sofort unter www.kultursiegen.de zu finden.

Hinter dem Programm steht die Arbeitsgruppe Kulturförderung und -veranstaltungen der Stadt Siegen, besser bekannt als KulturSiegen. „Unser Programm lebt von Vielfalt, von spontanen Begegnungen und davon, dass Kultur für alle da ist“, fasst Katja Fünfsinn, Leiterin von KulturSiegen, zusammen. Möglich gemacht wird das Programm mit der freundlichen Unterstützung der Sponsoren: Autohaus Schneider, Krombacher, Sparda-Bank, Sparkasse Siegen, SVB, Volksbank in Südwestfalen und Westenergie. Gefördert und unterstützt wird das Ganze vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Grüne Bühne – El Goma (Foto: artist)

Nacht der 1000 Lichter – Theater Anu (Foto: artist)

Straßenmusik unterm Krönchen – Bordkapelle von mahoin (Foto: Leander v. Heynitz)

Kindertheater – Theater Töfte (Foto: artist)