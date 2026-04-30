Gasähnlicher Geruch in Kindertagesstätte: Kita Regenbogen in Eichen evakuiert

(wS/red) Kreuztal 30.04.2026 | Am Donnerstagmittag ist es zu einem größeren Feuerwehreinsatz an der Kindertagesstätte Regenbogen in Eichen gekommen. Gegen 12.37 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zur Einrichtung an der Schulstraße 29 alarmiert. Grund für den Einsatz war ein gemeldeter Gasgeruch im Gebäude.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich zunächst ein gasähnlicher Geruch innerhalb der Kita. Umgehend führten die Feuerwehrkräfte Messungen durch, konnten jedoch keine gefährlichen Gaskonzentrationen feststellen. Zur weiteren Überprüfung wurde der Energieversorger Westnetz hinzugezogen. Auch dessen Messungen und Feinanalysen ergaben keinerlei Hinweise auf einen Gasaustritt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der ungewöhnliche Geruch aus dem Abwassersystem stammen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist es möglich, dass ausgetrocknete Abflüsse gasähnliche Gerüche freigesetzt haben.

Ausgelöst worden war der Alarm durch eine 14-jährige Praktikantin, die den Geruch bemerkt und umgehend die Leitung der Einrichtung informiert hatte. Daraufhin wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert.

Während des Einsatzes evakuierten die Einsatzkräfte insgesamt 64 Kinder sowie 18 Betreuungskräfte aus der Kita. Alle Betroffenen wurden ins Freie gebracht. Ein Teil der Kinder wurde im weiteren Verlauf von ihren Eltern abgeholt.

Die 14-jährige Praktikantin klagte über Schwindel und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Polizei sperrte die Schulstraße während des Einsatzes vollständig. Nach rund eineinhalb Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Für Kinder, Eltern und Mitarbeitende bestand zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefahr.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de