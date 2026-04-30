Seit Anfang März: Carsten Hermann neuer Beauftragter für Menschen mit Behinderung

(wS/si) Siegen 30.04.2026 | Die Stadt Siegen hat seit Anfang März 2026 einen neuen Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderung. Carsten Hermann folgt auf Monica Massenhove, die im Januar diesen Jahres nach fünf Jahren Tätigkeit in dieser Funktion in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist unter anderem die Geschäftsführung des Inklusionsbeirates sowie der AG Begegnung, verbunden mit dem inklusiven Familienfest.

Der gebürtige Siegener ist seit vielen Jahren in der städtischen Kinder- und Jugendhilfe sowie der Schulsozialarbeit tätig. Nach seinem Studium der Sozialpädagogik und ersten beruflichen Stationen in der Schulsozialarbeit arbeitet Carsten Hermann seit 2005 bei der Stadt Siegen in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit.

Ein Schwerpunkt des 52-Jährigen liegt auf der Förderung von Inklusion und Teilhabe. Durch seine langjährige Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung setzt er sich dafür ein, Barrieren abzubauen und Begegnungsräume zu schaffen.

Künftig will Hermann bestehende Strukturen weiter stärken und neue Wege der Beteiligung erschließen. Dabei rücken insbesondere barrierefreie Angebote sowie digitale und hybride Formate in den Fokus, um Teilhabe für möglichst viele Menschen zu ermöglichen.

„Dies kann ganz unterschiedliche Schwerpunkte in meiner täglichen Arbeit setzen. In der Zivilgesellschaft möchte ich – insbesondere im Bereich barrierefreier Veranstaltungen – die Erfolge meiner Vorgängerin fortführen. Ich möchte Orte der Begegnung schaffen und Räume öffnen für Menschen, die in der Öffentlichkeit eher weniger gesehen werden “, so Carsten Hermann. Menschen mit Behinderung sollten künftig auch die Möglichkeit haben, online an Fachveranstaltungen und Austauschforen teilzunehmen.“

Carsten Hermann ist der neue Behindertenbeauftragte der Stadt Siegen. (Foto: Stadt Siegen)