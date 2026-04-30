Schneller Einsatz an der Straße Zur Höh – Kreuztaler Feuerwehr kann Brand zügig ablöschen

(wS/red) Kreuztal 30.04.2026 | Auf einem Anwesen in der Straße Zur Höh kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Brandereignis, das glücklicherweise glimpflich ausging. Anwohner hatten das Feuer bereits weitgehend selbst eingedämmt, bevor die alarmierten Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen. Gegen 15:20 Uhr ging die Meldung bei den zuständigen Stellen ein. Daraufhin rückten Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst zu dem betroffenen Grundstück aus. Vor Ort beschränkte sich die Tätigkeit der Wehrleute im Wesentlichen darauf, verbliebene Glutnester zu beseitigen und sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr von der Brandstelle ausgeht.

Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Auch ein größerer Sachschaden konnte durch das beherzte Eingreifen der Personen vor Ort offenbar abgewendet werden. Der gesamte Einsatz war nach kurzer Zeit beendet.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de