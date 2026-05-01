Aus Siegen ins Drogerieregal: BISON Polymers bringt Nitril-Einmalhandschuhe „Made in Germany“ bundesweit zu Rossmann

(wS/bp) Siegen 01.05.2026 | Die BISON Polymers GmbH, deutscher Hersteller von Nitril-Einmalhandschuhen, baut ihre Präsenz im Einzelhandel weiter aus: Ab sofort sind die GRIPGUARD Medical Nitril-Einmalhandschuhe bundesweit bei Rossmann erhältlich. Mit dieser Sortimentserweiterung setzt Rossmann auf eine Produktlösung aus deutscher Fertigung und stärkt zugleich die Verfügbarkeit hochwertiger Schutzhandschuhe im Consumer-Bereich. GRIPGUARD Medical wurde für hygienische Anwendungen im Alltag entwickelt – insbesondere für die häusliche Pflege, den Haushalt, Reinigungsaufgaben sowie Küchenarbeiten mit Lebensmittelkontakt.

Strategische Relevanz: Lokale Produktion als Ergänzung zum Importmarkt

Der Markt für Nitril-Einmalhandschuhe ist traditionell stark importgetrieben – vor allem aus Asien. BISON Polymers setzt hier bewusst einen Gegenpol: Nach eigener Positionierung ist das Unternehmen der erste und einzige Hersteller von Nitril-Einmalhandschuhen „Made in Germany“.

Die Produktion in Deutschland basiert auf europäischen Rohstoffen und einer eigens entwickelten, modernen und energieeffizienten Fertigungstechnologie. Ziel ist es, Abhängigkeiten von globalen Lieferketten zu verringern und gleichzeitig hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards sicherzustellen.

„Die Listung bei Rossmann ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Consumer-Strategie konsequent voranzutreiben und unsere Sichtbarkeit im Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich zu erhöhen. Zugleich zeigen wir, dass eine verlässliche Versorgung mit Nitril-Einmalhandschuhen auch unabhängig von globalen Lieferketten möglich ist“, sagt Sascha Schellenberg, Geschäftsführer / Co-CEO.

Stärkung der Consumer-Marke GRIPGUARD

Mit der Rossmann-Listung treibt BISON Polymers den Ausbau seiner Consumer-Marke GRIPGUARD gezielt voran. Ziel ist es, hochwertige Nitril-Einmalhandschuhe aus deutscher Produktion für eine breite Zielgruppe im Alltag zugänglich zu machen – und damit zugleich ein neues Qualitätsverständnis in diesem Segment zu etablieren.

Verfügbarkeit

GRIPGUARD Medical ist ab sofort flächendeckend in nahezu allen deutschen Rossmann-Filialen erhältlich. Rossmann ist damit der erste und vorerst einzige Einzelhandelspartner, der Nitril-Einmalhandschuhe von BISON Polymers als Medizinprodukt bundesweit anbietet.

Über BISON Polymers GmbH

Die BISON Polymers GmbH mit Sitz in Siegen ist ein deutscher Hersteller von Nitril- Einmalhandschuhen und wurde im September 2024 gegründet. Als erster und einziger Produzent dieser Produktkategorie in Deutschland steht das Unternehmen für Qualität „Made in Germany“, europäische Rohstoffbeschaffung und eine Unabhängigkeit gegenüber der globalen Lieferkette. Neben dem Consumer-Bereich (GRIPGUARD) bedient BISON Polymers mit seinen Marken auch industrielle und medizinische Anwendungen.