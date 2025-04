Frühe Brandgefahr – Vorsicht vor Wald- & Vegetationsbränden in bevorstehenden Sommerhitze

(wS/ots) Kreis Olpe 03.04.2025 | Der Sommer hat noch nicht begonnen, aber die Temperaturen und die Beschaffenheit der Wälder und Wiesen bieten schon jetzt genügend Potential für Brandereignisse. Nicht nur im Wendener Land sind die Feuerwehren in den letzten Tagen und Wochen zu Wald- und Vegetationsbränden ausgerückt.

Die Hauptsaison der trockenen Monate steht noch bevor, in der die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden stark ansteigen wird. Um diesen Gefahren vorzubeugen, ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Vorsicht erforderlich.

Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu sein und sich über das übliche Maß hinaus diszipliniert an einige wenige Regeln zu halten:

– Kein offenes Feuer im Wald (z.B. Lagerfeuer oder Grillen)

– Kein Rauchen und Wegwerfen von Zigarettenkippen im Wald. Dazu gehört auch das Wegwerfen von Zigarettenstummeln beim Autofahren. Schon ein Funke kann einen Brand auslösen.

– Vermeiden Sie das Parken auf brennbaren Wald- und Wiesenflächen.

Nur gekennzeichnete Parkplätze benutzen.

– Wetterwarnungen beachten. Hohe Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit und starke Winde sind gefährliche Kombinationen, die die Brandgefahr stark erhöhen.

Wetterbedingungen beobachten

Der Graslandfeuerindex und der Waldbrandgefahrenindex sind zwei hilfreiche Indizes zur Beurteilung der Brandgefahr in Wald- und Vegetationsgebieten. Beide Indizes berücksichtigen meteorologische Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Niederschlag, um das Brandrisiko abzuschätzen.

Sollte es dennoch zu einem Brand im Wald kommen, rufen Sie sofort die Notrufnummer 112 an und geben Sie den Standort so genau wie möglich an. Vor allem bei Bränden tief im Wald sind die Einsatzkräfte auf Ihre Hilfe angewiesen, um den Brandherd schnell zu finden.

Begeben Sie sich aber niemals in Gefahr! In den trockenen Sommermonaten ist die Gefahr besonders groß, dass sich das Feuer sehr schnell ausbreitet. Bleiben Sie unbedingt an einem sicheren Ort.

Foto: Feuerwehr Wenden