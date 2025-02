Auto kracht gegen Zaun und Verkehrsschild – Fahrer bleibt unverletzt

(wS/red) Neunkirchen-Salchendorf 07.02.2025 | Ein 88-jähriger Autofahrer verunglückte am Freitagnachmittag auf der Wildener Straße in Fahrtrichtung Wilden. In einer leichten Linkskurve verlor der Senior die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Zaun. Anschließend prallte er gegen ein Verkehrszeichen, womit die Fahrt schließlich endete.

Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Sein Pkw jedoch wurde erheblich beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Über die genaue Unfallursache liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

