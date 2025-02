Blues Festival Siegen 2025 – Ein musikalisches Highlight kommt in die Krönchen-Stadt

(wS/red) Siegen 14.02.2025 | Blues-Fans aufgepasst! Siegen wird um eine musikalische Attraktion reicher: Am 8. März 2025 feiert das erste Blues Festival Siegen seine Premiere in der Weißtalhalle. Organisiert vom im Frühjahr 2024 gegründeten Verein MuKK – Musik und Kunst Kaan, soll dieses Festival die Musik- und Kunstszene der Region bereichern und ein unvergessliches Live-Musik-Erlebnis bieten.

Die Resonanz auf Live-Musik-Veranstaltungen war in den letzten Jahren enorm – sowohl lokal als auch deutschlandweit. Blues, Jazz und Soul erleben derzeit eine Renaissance, und das Festival in Siegen greift diesen Trend mit einem hochkarätigen internationalen Line-up auf.

Das Programm

„Mo’Jo Hand“ Jordi Álvarez (ESP)

Der spanische Ausnahmegitarrist Jordi Álvarez (Big Yuyu) präsentiert mit „Mo’Jo Hand“ sein neues Soloprojekt. Sein Spiel reicht von den rauen Klängen des Mississippi-Deltas bis zu modernen, elektrisch aufgeladenen Blues-Sounds. Ein Muss für jeden Blues-Liebhaber!

Reitz Brothers Band (GER)

Die vier musikalischen Brüder Frank, Guido, Benno und Ralph feiern seit Januar 2024 das 50-jährige Bestehen der Reitz Brothers Band. Mit einer mitreißenden Mischung aus Horn-Section und gospeligen Background-Vocals bringen die Lokalmatadore die Highlights aus fünf Jahrzehnten auf die Bühne.

Sean „Mack“ McDonald (USA)

Der 23-jährige Gitarrist und Sänger Sean McDonald gilt als eine der vielversprechendsten Nachwuchshoffnungen der Blues-Szene. Mit seiner energetischen Performance und einem einzigartigen Soul-Element begeistert er weltweit das Publikum. McDonald trat bereits auf renommierten Festivals wie dem Lucerne Blues Festival in der Schweiz oder der Legendary Rhythm & Blues Cruise in den USA auf. Nun feiert er sein Deutschland-Debüt in Siegen!

Der Blues ist nicht tot – er hat sich weiterentwickelt. Erleben Sie die Faszination dieses zeitlosen Musikgenres live beim Blues Festival Siegen 2025 und seien Sie Teil eines einzigartigen Konzertabends!

Datum: Samstag, 08. März 2025

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Ort: Weißtalhalle, Blumertsfeld 2, 57074 Siegen

Eintritt: Vorverkauf 30,00 € über ProTicket, Abendkasse 35,00 €

Vorverkaufsstellen: www.vorverkaufsstellen.info

Fotos: MuKK e.V. – Musik und Kunst Kahn