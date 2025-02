BMW-Ausstellung in Erndtebrück: Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. Mai

(wS/ad) Erndtebrück 14.02.2025 | Am Sonntag, den 25. Mai öffnen Stiftungsgründer Rudolf Bald und sein Team wieder die Tür und Tore der BMW Ausstellung in der Grimbachstraße 34 in 57339 Erndtebrück. Bei hoffentlich bestem Wetter möchte man so gemeinsam mit BMW- und Motorradfans aus nah und fern die Saison 2025 gebührend einläuten.

„Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder viele Zweirad- und Klassikfreunde zum Saisonbeginn auf den Weg nach Erndtebrück zu Bald’s historischer Fahrzeugschau machen, um unser mehr als 50 Fahrzeuge zählende Sammlung mit ganz besonderen Stücken zu besichtigen“, so Florian Klotz, Enkel des Stiftungsgründers und Mitglied im Vorstand. Unter den ausgestellten Modellen mit Boxermotor sind eine der ersten BMW R 32 Motorräder aus dem Jahre 1923 oder viele historisch bedeutsame Sportmotorräder zu besichtigen. Auch die Siegerländer Rennfahrer-Legende Siegfried Schauzu, einer der erfolgreichsten Gespann-Piloten in der Geschichte der seit 1907 ausgetragenen Isle of Man TT, wird als Gast erwartet. Schaut er doch immer wieder mal gerne bei seinem Gespann vorbei, das eines der Highlights in der Ausstellung ist. Zwischen 1967 und 1975 fuhr er auf BMW mit den Beifahrern Horst Schneider bzw. Wolfgang Kalauch insgesamt neun Siege ein. Damit ist er der erfolgreichste deutsche Teilnehmer bei der Isle of Man TT.

Die BMW Ausstellung ist am Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet, viele der Stiftungsmitglieder stehen für Fragen zur Verfügung, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Und zu Saisonende am 03.10.2025 ist von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Sorgen bereitet dem Team der Stiftung allerdings der Nachwuchs. Denn wie in so vielen ehrenamtlichen Bereichen drückt auch in der Stiftung Bald der Schuh beim Ehrenamt. Der Großteil der engagierten Zweiradfans ist inzwischen schon im gesetzten Rentenalter, Stiftungsgründer Rudolf Bald hat die 90 schon deutlich überschritten. Damit die überaus bemerkenswerte Ausstellung auch langfristig weiterhin aktiv bzw. geöffnet bleiben kann, macht man sich nun aktiv auf die Suche nach Nachwuchs.

Zweirad- bzw. Klassikfans jeglichen Geschlechts und Alters sind herzlich willkommen in der bunt gemischten Runde der Stiftung weiß-blau. Alles, was man mitbringen sollte, ist ein Interesse am Kulturgut Motorrad bzw. an historischen Fahrzeugen sowie ein wenig Zeit, um bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen die Fahrzeuge sowie die Halle und das Gelände zu hegen und zu pflegen. Und an den zwei Tagen der offenen Türe, immer am letzten Sonntag im Mai und am Tag der Deutschen Einheit, ist Unterstützung beim Benzinreden, dem Kaffee- und Wurstverkauf sowie bei den Führungen gesucht.

Interessenten können die Stiftung unter info@bmw-ausstellung.de oder über den Facebook-Kanal gerne kontaktieren.

Rudolf-Bald-Stiftung-weiß-blau

Ausstellung:

Bald’s historische Fahrzeugschau

Grimbachstraße 34 / Ecke Sonnenweg (Richtung Hachenberg Kaserne)

57339 Erndtebrück

Vertreten durch: Rudolf Bald (Vorsitzender)

Kontakt: info@bmw-ausstellung.de – www.bmw-ausstellung.