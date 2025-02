CDU-Landtagsfraktion NRW lädt junge Menschen in den Landtag ein

(wS/cdu) Siegen 04.02.2025 | Die CDU-Landtagsfraktion NRW möchte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfahren, welche Themen sie bewegen, und um welche Themen sich Politik mehr kümmern sollte. Dafür lädt die Fraktion am Samstag, 15. März 2025 junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren aus ganz Nordrhein-Westfalen in die Landeshauptstadt ein. Aus jedem Wahlkreis können zwei Jugendliche die Interessen ihrer Altersgenossen im Landtag vertreten. Minister Nathanael Liminski wird für die Landesregierung die Ideen und Anliegen entgegennehmen.

Jens Kamieth MdL, Landtagsabgeordneter für Burbach, Freudenberg, Neunkirchen und Siegen sowie jugendpolitischer Sprecher CDU-Landtagsfraktion NRW, betont: „Wir sprechen nicht über Jugendliche. Wir sprechen mit ihnen. So können ihre Wünsche und Interessen direkt in unsere Entscheidungen einfließen. Die Veranstaltung am 15. März in Düsseldorf ist eine erstklassige Gelegenheit für junge Menschen ihre Vorstellungen direkt an entscheidender Stelle zu platzieren.“

Interessierte können sich per E-Mail unter jens.kamieth@landtag.nrw.de oder telefonisch unter 0211 884 2536 melden. Kosten für die Teilnahme entstehen nicht. Die Anreise ist in Eigenregie zu organisieren. Die Themen der Jugendlichen werden zu Beginn der Veranstaltung im Plenarsaal gesammelt. In moderierten Kleingruppen erörtern die Jugendlichen untereinander, welche Ideen und mögliche Lösungsansätze sie der Landesregierung mitgeben. Nach einem Mittagessen findet der Austausch mit Minister Liminski statt.

Jens Kamieth richtet sich direkt an die Jugendlichen: „Wir laden Dich ein und möchten hören, was Du uns zu sagen hast. Nutz diese Gelegenheit, komm in den Düsseldorfer Landtag und gib Deine Wünsche und Anregungen direkt an die Landesregierung weiter. Wir hören zu.“

Hintergrundinformationen:

Im neuen Jahr stellt die Landesregierung 2025 6,5 Milliarden Euro für Kinder und Jugendliche bereit. Dies bedeutet einen Aufwuchs von rund 500 Millionen im Vergleich zu 2024. Auf 152 Millionen Euro wurden die Mittel für den Kinder- und Jugendförderplan weiter erhöht. Dieser ist das zentrale Förderinstrument des Landes für die Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. In dieser Legislaturperiode wird unter anderem noch das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 16 Jahre gesenkt und ein Aktionsplan Jugendbeteiligung in Kraft gesetzt.



