Dank aufmerksamer Zeugin: Sicherheitsdienst stellte Ladendiebe

(wS/ots) Siegen 07.02.2025 | Am frühen Donnerstagabend (06.02.2025) ist es in einem Einkaufszentrum Am Bahnhof in Siegen zu mehreren Ladendiebstählen gekommen.

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin fielen die beiden Diebe auf. Sie beobachtete eine 40-Jährige und einen 41-Jährigen dabei, wie sie sich Kleidung nahmen und das Geschäft verließen. Sie meldete dies umgehend ihrem Kollegen. Dieser nahm die Verfolgung auf.

Auch der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums lief den beiden Dieben hinterher.

Auf dem Parkdeck gelang es den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes, die beiden Langfinger zu stellen.

Die hinzugerufenen Beamten durchsuchten die Personen und das auf dem Parkdeck befindliche Auto.

Im Inneren des Fahrzeugs konnten die Polizisten weiteres Diebesgut im Gesamtwert über 500 Euro feststellen.

Einen Teil der Ware stellten die Beamten sicher, einen anderen Teil händigten sie an die jeweiligen Geschäfte aus.

Da die beiden Diebe auch die Eigentumsverhältnisse des mitgeführten Autos nicht nachweisen konnten, stellten die Beamten die Schlüssel sicher.

Die 40-Jährige und den 41-Jährigen erwarten mehrere Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

