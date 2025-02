Deutschlands schönste Briefmarke 2024 gesucht: Von 800 Jahre Siegen bis zur Weihnachtsbäckerei

(wS/dp) Siegen 06.02.2025 | Die Deutsche Post will es wieder wissen: Welche Briefmarke war die schönste im vergangenen Jahr? Dazu ruft sie alle Fans der Schreibkultur, Briefmarken-Freunde und sonstige Interessierte auf, an der öffentlichen Online-Abstimmung des Unternehmens teilzunehmen. Diese startet am 6. Februar unter dem Link www.deutschepost.de/briefmarkenwahl und läuft bis 6. März 2025. „Wir freuen uns, wenn wieder viele Menschen bei unserer Abstimmung mitmachen. So erhalten wir ein noch besseres Gefühl dafür, welche Motive bei unseren Kundinnen und Kunden beliebt sind und womit wir ihnen eine Freude machen können. Denn wer eine schöne, für sich passende Briefmarke findet, schmückt damit auch gerne seinen Brief und verstärkt so seine Botschaft. Ohnehin hebt sich der Brief von allen anderen Kommunikationsformaten ab, wenn der Anlass ein besonderer ist“, sagt Benjamin Rasch, Leiter Marketing und Produktmanagement der Deutschen Post.

Zur Auswahl steht unter anderem die am 4. April 2024 erschienene Sonderbriefmarke „800 Jahre Siegen“. In diesem Jahr feierte die Stadt an der Sieg ihr achthundertjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass erscheint das vorliegende Sonderpostwertzeichen. Mit mehr als einhunderttausend Einwohnern ist die nordwestlich des Dreiländerecks Nordrhein-Westfalen – Hessen – Rheinland-Pfalz gelegene Universitätsstadt Siegen das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region Südwestfalen. Viele Jahrhunderte von Bergbau und Eisenverhüttung geprägt, gilt die vom malerischen Siegerland umgebene Ortschaft wegen ihrer ausgedehnten Wald- und Wiesenflächen heute als „grünste Großstadt Deutschlands“. Der weltberühmte Barockmaler Peter Paul Rubens erblickte hier 1577 das Licht der Welt.

Aber auch sonst war 2024 wieder für jeden Geschmack etwas dabei: Sportfans konnten sich an den Briefmarken zur UEFA Fußball-Europameisterschaft und zu den Olympischen Spielen in Paris freuen. Für Musikfreunde gab es die Marke zur Rocklegende Freddie Mercury. In der Serie „Helden der Kindheit“ erschienen Das Sams und Michel aus Lönneberga. Wer es mehr mit Dichtern und Denkern hat, der konnte beispielsweise zwischen Erich Kästner und Immanuel Kant wählen. Tierfreunde kamen mit einer süßen Hunde-Marke auf ihre Kosten. Und nicht zu vergessen Deutschlands erste klingende Briefmarke „Die Weihnachtsbäckerei“, die unter tatkräftiger Mitwirkung von Liedermacher Rolf Zuckowski und der Firma Ravensburger entstand.

Bereits in den vergangenen vier Jahren hat die Deutsche Post eine solche Umfrage durchgeführt. Zur schönsten Briefmarke 2023 war das Motiv „100 Jahre Disney“ gewählt worden. 2022 war das „Polarlicht“ das Siegermotiv. 2021 landete die „Sendung mit der Maus“-Marke ganz oben auf dem Siegertreppchen, 2020 „Die Biene Maja“.

In der anonymen Online-Befragung werden zusätzliche Fragen zu Briefmarken und deren Nutzung gestellt. Dabei können die Teilnehmer auch eigene Themen und Motive vorschlagen. Wer möchte, nimmt an einem Gewinnspiel mit Preisen rund um Post und Briefmarken teil.

Jedes Jahr erscheinen mehr als 50 neue Briefmarken. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Themen für ein Briefmarkenmotiv vorschlagen. Diese werden im sogenannten „Programmbeirat“ besprochen und festgelegt, anschließend entscheidet der „Kunstbeirat“ über die jeweiligen Motive. Beide Gremien sind mit Politikern, Vertretern des Bundesfinanzministeriums und der Deutschen Post sowie Philatelisten besetzt, der Kunstbeirat zusätzlich mit Grafikprofessoren.

Die Hälfte der Motive gestaltet die Deutsche Post mit eigenen Grafikern selbst. Offizieller Herausgeber der Postwertzeichen mit dem Aufdruck „Deutschland“ ist das Bundesministerium der Finanzen. Erhältlich sind die Briefmarken in Postfilialen und online im Shop der Deutschen Post.

Weitere Einzelheiten zu Briefmarken unter deutschepost.de/briefmarke.



