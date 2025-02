Einbruch in Hilchenbacher Baustelle – Werkzeuge und Geräte im fünfstelligen Bereich entwendet

(wS/ots) Hilchenbach 14.02.2025 | Zwischen Mittwochabend (12.02.2025) und Donnerstagmorgen (13.02.2025) sind unbekannte Täter in einen Rohbau an der Ferndorfstraße in Hilchenbach eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt zu der Baustelle, bevor sie im Gebäude gewaltsam eine Tür öffneten. Aus dem dahinter befindlichen Lagerraum entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und Geräte.

Der Beuteschaden wird auf einen unteren, fünfstelligen Betrag beziffert.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal ermittelt nun in diesem Fall. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.