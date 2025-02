Fußverkehrscheck in Netphen: Abschlussbericht mit konkreten Maßnahmen liegt vor

(wS/ne) Netphen 12.02.2025 | Die Stadt Netphen hat im vergangenen Jahr den Fußverkehr unter die Lupe genommen. Gemeinsam mit elf weiteren NRW-Kommunen wurde sie vom Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks NRW 2024 ausgewählt.

Fachlich begleitet wurde sie dabei vom Planungsbüro VIA, das inzwischen den Abschlussbericht vorgelegt hat. Die Ergebnisse wurden dem Stadtentwicklungsausschuss in der Sitzung vom 10.02.2025 präsentiert.

Der Abschlussbericht ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.netphen.de/

Nun beginnt die eigentliche Arbeit, denn im weiteren Verlauf wird die Stadt Netphen die vorgeschlagenen Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit und die Einbindung in andere Projekte bzw. Planungen prüfen. Ziel ist es, kleinere Maßnahmen möglichst kurzfristig umzusetzen, um eine spürbare Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger herbeizuführen. Insbesondere bei größeren Baumaßnahmen wird allerdings durch einen höheren Planungsaufwand mehr Vorlaufzeit benötigt.

Auch die finanziellen Ressourcen müssen entsprechend eingeplant werden.

Der Fußverkehrs-Check stellt einen guten Einstieg in die Förderung des Fußverkehrs in Netphen dar und hat wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung geliefert. Bei verkehrlichen Planungen sollen die Belange des Fußverkehrs zukünftig stärker mitgedacht und so die Wege- und Aufenthaltsqualität, die Barrierefreiheit und die Verkehrssicherheit bestmöglich gestaltet werden.

Die Stadt Netphen bedankt sich an dieser Stelle nochmals bei dem Zukunftsnetz Mobilität NRW und dem Planungsbüro VIA für die hervorragende Zusammenarbeit sowie bei den Bürgerinnen und Bürgern für die aktive Beteiligung und die vielen Anregungen im Rahmen der Workshops und Begehungen.

Foto: Stadt Netphen