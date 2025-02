Gewalttat in Weidenau: Autofahrer tritt und schlägt Fußgänger

(wS/ots) Siegen – Weidenau 07.02.2025 | Am Dienstagnachmittag (04.02.2025) ist ein 33-Jähriger im Rahmen einer Streitigkeit in der Samuel-Frank-Straße in Weidenau verletzt worden.

Der Mann wollte die Straße gegen 15:20 Uhr fußläufig überqueren, als sich ihm ein Autofahrer in einem weißen VW Golf näherte. Nachdem der PKW-Fahrer gebremst hat, stieg er aus und beschuldigte den 33-Jährigen, unvermittelt auf die Straße gegangen zu sein. Danach trat der Unbekannte dem Fußgänger an die Schläfe. Zudem schlug er den 33-Jährigen.

Ein Radfahrer beobachtete das Geschehen und entfernte sich nach kurzer Zeit vom Tatort.

Die Polizei sucht nun den Radfahrer als Zeugen. Er wird gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.