Gothic Rock Extravaganz im Klangwerk Siegen: A Scar For Amy, Souls of Sorrow und Thanateros als Headliner!

(wS/dh) Siegen 03.02.2025 | Die Gothic Rock Szene darf sich auf ein unvergessliches Event freuen! Am 15. März 2025 werden die Bands A Scar For Amy, Souls of Sorrow und Thanateros als Headliner im renommierten Klangwerk in Siegen auftreten. Diese einzigartige Zusammenstellung verspricht einen Abend voller mitreißender Musik und unvergesslicher Atmosphäre.

A Scar For Amy, die lokalen Helden um Frontfrau Karo, sorgen mit ihrem kraftvollen Mix aus Hard Rock und Metalcore stets für beste Stimmung in der Siegener Szene.

Die Band Souls of Sorrow ist bekannt für ihre energiegeladenen und fesselnden Live-Shows. Die Interaktion mit dem Publikum und die emotionale Intensität ihrer Auftritte machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Nach ihrer Tour im Herbst 2024, bei der sie ihr Debüt „Wild Blood“ präsentierten, arbeiten sie derzeit an neuem Material. In Siegen wird es daher die Möglichkeit geben, einige neue Songs erstmals live zu hören.

Abgerundet wird das Line-up von Thanateros, die mit ihrem düsteren und zugleich fesselnden Stil die Herzen der Rock-Fans höher schlagen lassen. Die 1999 gegründete deutsche Folk-Metal-Band bringt irisch-keltische Einflüsse in ihre Mus ein. Mit bisher sieben veröffentlichten Studioalben sind sie der Headliner des Abends. Auf ihrer aktuellen „Tranceforming“-Tour bieten sie eine abwechslungsreiche Songauswahl, die von brettharten Metal-Nummern über rockig-treibende Songs bis hin zu gefühlvoll-intensiven Balladen reicht. Gespickt mit irischen Melodien und dem Zusammenspiel von Geige und Whistle macht diese Band ihr Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis.



Link: Die Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert sind bereits im Vorverkauf erhältlich und kosten nur 12 Euro. Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten unter folgendemLink: www.57merch.de/p/ thanateros-souls-of-sorrow-a- scar-for-amy

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses einmaligen Events zu sein, und erleben Sie eine Nacht voller Musik, Leidenschaft und Gemeinschaft im Klangwerk Siegen! Einlass 18.30, Beginn 20 Uhr, Abendkasse 15 Euro.