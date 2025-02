Schwimmen lernen im Tiny-Format: Schwimmcontainer „Narwali“ kommt nach Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 06.02.2025 | Schwimmkurse im „Narwali“: Fit für die Freibadsaison

In den Osterferien können sich angehende Wasserratten optimal auf die kommende Freibadsaison vorbereiten. Der rollende Schwimmcontainer „Narwali“ macht für einige Wochen im Heugraben, mitten in Kreuztal, Station und bietet Schwimmkurse für Kinder an.

Kleine Gruppen für bestmöglichen Lernerfolg

Die Kurse werden von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreuztaler Freibads betreut. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität sind die Gruppen klein gehalten und nach Altersgruppen sortiert. Zudem sind die Kurse nach Geschlechtern getrennt, da nur eine Dusche und eine Toilette zur Verfügung stehen.

Kurszeiten und Altersgruppen

Kurs Uhrzeit Datum Gruppengröße Altersgruppe 1 09:00 – 10:30 14.04. – 17.04. + 22.04. – 25.04. 6 Mädchen 6 – 7 Jahre 2 10:30 – 12:00 14.04. – 17.04. + 22.04. – 25.04. 6 Jungen 6 – 7 Jahre 3 12:00 – 13:30 14.04. – 17.04. + 22.04. – 25.04. 6 Mädchen 8 – 10 Jahre 4 13:30 – 15:00 14.04. – 17.04. + 22.04. – 25.04. 6 Jungen 8 – 10 Jahre

Wichtige Hinweise

Der Weg vom Umkleidecontainer zum Schwimmcontainer führt durch den Freien. Deshalb sollten die Kinder warme Kleidung, einen Bademantel und Badeschlappen mitbringen.

Obwohl eine Dusche vorhanden ist, wird empfohlen, die Kinder bereits zu Hause zu duschen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Die Kursgebühr beträgt 80,00 Euro.

Anmeldung und Kontakt

Interessierte Eltern können ihre Kinder per E-Mail anmelden. Bitte senden Sie eine Nachricht mit Adresse und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten an Stephan Klupsch unter s.klupsch@kreuztal.de.

Für weitere Fragen steht Herr Klupsch auch telefonisch unter 0151 / 515222