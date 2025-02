Siegerländer Schülerin lebt ihren American Dream – Ein Jahr in den USA!

(wS/spd) Siegen 03.02.2025 | Die SPD-Bundestagsabgeordnete Luiza Licina-Bode entsendet Tamia Gigin aus Siegen als PPP-Stipendiatin für ein Jahr in die USA.

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm gibt seit 1983 jedes Jahr Schülerinnen und Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Congress. Es steht unter der Schirmherrschaft der Bundestagspräsidentin.

In diesem Jahr durfte Luiza Licina-Bode die Patenschaften übernehmen. Die für Siegen-Wittgenstein zuständige Austauschorganisation ASF, die die Bewerber:innen im Vorfeld auf ihre Eignung für ein Austauschjahr begutachtet, hatte der Abgeordneten direkt drei geeignete Bewerberinnen aus dem Wahlkreis benannt. Nach einem gemeinsamen Gespräch und Kennenlernen fiel dann die Wahl auf die 15-jährige Tamia Gigin, die zzt. noch die zehnte Klasse des evangelischen Gymnasiums in Siegen besucht.

Tamia wird ab August des Jahres zehn Monate in einer Gastfamilie in den USA verbringen und dort auch zur Schule gehen. Sie freut sich auf die neuen Eindrücke und hofft in ihrer neuen Schule schnell Anschluss zu finden. Sie möchte dann auch gerne Cheerleaderin werden, denn das sei schon sehr amerikanisch.

Zu dem Gespräch mit Tamia hatte Luiza Licina-Bode auch Ella Adkisson eingeladen. Die 15-jährige Texanerin lebt seit September in Wilnsdorf und besucht dort das Gymnasium. Sie ist als PPP-Stipendiatin des US-Congress in Deutschland. Sie berichtete, dass ihre Familie deutsche Wurzeln habe und sie daher schon lange Zeit den Wunsch hatte nach Deutschland zu kommen. Die Sprache hat sie sich selbst beigebracht, sie spricht fast akzentfrei und flüssig Deutsch. In Deutschland gefällt ihr der ÖPNV, denn den gebe es in Texas so nicht. Dort sei man außerhalb der Großstädte sehr vom Auto abhängig, das sei hier besser. Auch sei es schön, dass die Schule hier rund zwei Stunden früher starte als in Texas, denn dann hätte man am Nachmittag noch mehr freie Zeit. Obwohl die USA und Deutschland sich in vielen Bereichen ähnlich seien, so gebe es doch deutliche Unterschiede zwischen beiden Ländern.

Ella ist noch bis zum Ende des Schuljahres in Wilnsdorf.

Licina-Bode bedankte sich bei Ella und Tamia für ihren Mut und die Bereitschaft eine andere Kultur kennenzulernen. Das sei nicht selbstverständlich und sicher auch nicht immer einfach, in so jungem Alter ein Jahr allein und fernab der Familie zu verbringen. Luiza Licina-Bode betreut die beiden Austauschschülerinnen während ihrer Austauschjahre.

Für das Austauschjahr 2026/2027 sind Bewerbungen ab Mai dieses Jahres möglich. Informationen dazu und zum Programm gibt es unter:

https://www.bundestag.de/ppp

v.l.: Tamia Gigin, Luiza Licina-Bode, Ella Adkisson