Siegen 12.02.2025 | Parksituation Siegerlandhalle am Wahlsonntag, den 23.02.2025 – Sonderparkplatz für das MANOWAR-Konzert in der Siegerlandhalle – Shuttle-Busse am 23. Februar 2025

Am Sonntag, 23. Februar 2025 finden in der Siegerlandhalle mehrere Veranstaltungen statt, bei denen mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

Wegen dem Mädelsflohmarkt wird ab 08:00 Uhr der Parkplatz der Siegerlandhalle bewirtschaftet, die Parkgebühr beträgt 4,00 Euro.

Für alle Besucher des Wahllokals des Stimmbezirks 0171 im Atriumsaal der Siegerlandhalle ist das Parken gegen Vorlage des Wahlscheins kostenfrei möglich.

Bitte zeigen Sie den Wahlschein beim Auffahren auf den Parkplatz vor.

Am Abend findet dann das Konzert von „MANOWAR“ im Großen Saal der Siegerlandhalle statt, es ist mit ca. 3.000 Besuchern ausverkauft. Aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens wird die Siegerlandhalle mit den Verkehrsbetrieben Westfalen Süd (VWS) den Einsatz von Shuttle-Bussen anbieten. Zu diesem Zweck stehen am Globus-Parkplatz an der Eiserfelder Straße ab 17:00 Uhr etwa 500 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung.

Die von den VWS bereitgestellten Shuttle-Busse verkehren am Nachmittag des 23. Februar ab 17:00 Uhr bis 19:45 Uhr im 10-Minuten Takt von der Haltestelle „METRO“ an der Eiserfelder Straße zur Siegerlandhalle. Ab Veranstaltungsende haben alle Gäste die Möglichkeit, im gleichen Rhythmus im Zeitraum von 1 Stunde wieder zu ihren Fahrzeugen zu gelangen. Das Parken auf dem Globus Parkplatz, sowie auf den Parkflächen an der Siegerlandhalle kostet 4,00 Euro. Im Übrigen steht an diesem Abend auch das Parkhaus Löhrtor (10 Gehminuten von der Siegerlandhalle entfernt) zur Verfügung. Die Hallenverwaltung bittet die Besucherinnen und Besucher, von diesem Angebot Gebrauch zu machen, damit die Veranstaltung stressfrei über die Bühne gehen kann.

Einen Übersichtsplan mit entsprechenden Anfahrtshinweisen können alle Interessenten auch unter www.siegerlandhalle-siegen.de

Foto: Siegerlandhalle