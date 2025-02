Sparkasse Burbach-Neunkirchen ermöglicht neue Ruhebänke für den Heimatverein Würgendorf e.V.

(wS/sp) Wilnsdorf 14.02.2025 | Der Heimatverein Würgendorf e.V. kann sich über eine Unterstützung der Sparkasse Burbach- Neunkirchen freuen. Dank der Sparkassenstiftung der Bank konnte das notwendige Holz für 70 Ruhebänke in der Umgebung gekauft werden. Mit dieser finanziellen Entlastung war es dem Verein möglich, diese große Investition zu stemmen. Mit den neuen Ruhebänken, die in und um Würgendorf erneuert wurden, konnte der Heimatverein maßgeblich zur Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in Würgendorf beitragen.

Der Heimatverein verfolgt das Ziel, Traditionen zu bewahren und die zukünftige Entwicklung des Dorfes nachhaltig zu gestalten. Dabei legt der Verein besonderen Wert auf die Pflege und Erhaltung des Dorfbildes sowie der umliegenden Natur. Aktionen wie die Errichtung und Instandhaltung von Ruhebänken sind ein konkretes Beispiel dafür, wie sich der Verein für die Lebensqualität der Dorfgemeinschaft einsetzt.

„Die Erneuerung der Ruhebänke war nicht nur eine Investition in die Infrastruktur, sondern auch in das Wohlbefinden unserer Bewohner und Besucher“, so Adrian Gontermann, 1. Vorsitzender des Heimatvereins Würgendorf e.V. „Die großzügige Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen gibt uns den notwendigen finanziellen Spielraum, um diese Maßnahme umzusetzen.“

Die Stiftung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen verfolgt ähnliche Ziele wie der Heimatverein: Sie setzt sich für eine lebenswerte Region ein und möchte durch gezielte Förderung den Zusammenhalt stärken sowie die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Dabei steht die Verbundenheit mit den Menschen vor Ort im Mittelpunkt. „Impulse setzen, Lebensqualität steigern und Verantwortung für die Region übernehmen – das ist der Kern unseres Handelns“, erklärt Thomas Leyener, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung Burbach-Neunkirchen.

Die Unterstützung des Heimatvereins ist Teil dieses Engagements. „Wir freuen uns, mit dieser Förderung einen Beitrag zur Verschönerung der Umgebung und zur Verbesserung der Lebensqualität in Würgendorf zu leisten“, so Leyener.

Mit dem Einsatz der Stiftung zeigt die Sparkasse, wie wichtig ihr die aktive Gestaltung und Unterstützung der Gemeinschaft vor Ort ist. Dank dieser Zusammenarbeit wird nicht nur das Dorfbild aufgewertet, sondern auch ein klares Zeichen für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und die Pflege der gemeinsamen Heimat gesetzt.

