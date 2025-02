Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss an der Kreuzung Birlenbacher Straße / Breitscheidstraße

(wS/red) Siegen – Geisweid 02.02.2025 | Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Birlenbacher Straße / Breitscheidstraße ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Autofahrer befuhr die Breitscheidstraße und wollte nach rechts in die Birlenbacher Straße abbiegen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem VW.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen positiven Wert, woraufhin er zur Blutentnahme auf die Polizeiwache gebracht wurde.

Fotos: L. Schneider / wirSiegen.de

