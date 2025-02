Volksbank Südwestfalen: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit starken Ergebnissen

(wS/vob) Siegen/ Lüdenscheid 10.02.2025 | Die Volksbank in Südwestfalen verzeichnet ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. In einem herausfordernden Umfeld hat sie ihre starke Marktposition in der Region dank eines auf Kundennutzen und solidem Wachstum basierenden Geschäftsmodells weiter ausgebaut. Das Kundengesamtvolumen steigt auf rund neun Milliarden Euro – der höchste Wert in der Geschichte der Bank. Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung stellen Vorstandssprecher Roland Krebs und Vorstandsmitglied Jens Brinkmann den Genossenschaftsmitgliedern die Ausschüttung einer erhöhten Dividende von vier Prozent in Aussicht.

„Wir haben als starke Gemeinschaft unserer Genossenschaft unseren Wachstumspfad erfolgreich fortgesetzt und sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung“, erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs. Der Bilanzgewinn steigt auf 5,2 Millionen Euro. Die Bilanzsumme lag bei 4,403 Milliarden Euro.

Wachstum im Kreditgeschäft

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wuchs das bilanzielle Kreditvolumen um 2,2 Prozent auf 2,854 Milliarden Euro. Stark entwickelten sich die Baufinanzierungen. Die neu vergebenen Immobilienkredite erreichten ein Volumen von 206 Millionen Euro und lagen über den Erwartungen. Die Volksbank- Maklertochter VR IMMO: Südwestfalen vermittelte 2024 insgesamt 142 Immobilienobjekte (2023: 133 Objekte). Begehrt waren hier vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser. „Unter der Marke Wohnen in Südwestfalen haben wir unser Leistungsnetzwerk Immobilie 2024 konsequent weiterentwickelt – mit Erfolg: Allein 3.000 Familien sind ihrem Wohntraum in Südwestfalen durch ein Beratungsgespräch in der Wohnfühlberatung oder einer Baufinanzierung durch uns nähergekommen. Unsere Plattform www.wohnen-in-suedwestfalen.de ist die etablierte Anlaufstelle für regionale Immobilienexpertise.

So verzeichnete sie im Jahr 2024 stolze 36.000 Besucher“, führt Vorstandssprecher Krebs aus.

Den Rahmenbedingungen zum Trotz war die Volksbank auch im Neugeschäft mit Firmenkundenkrediten erfolgreich: es lag bei 283 Millionen Euro und damit über Plan. „Dieses erfreuliche Wachstum des Kreditvolumens haben wir erreicht, obwohl die rezessiven Auswirkungen an sich für eine geringe Investitionsneigung bei den Unternehmen gesorgt haben“, erläutert Roland Krebs.

Als Partner des Mittelstands in Südwestfalen unterwegs

Die Firmenkunden-Spezialisten der Volksbank hatten es 2024 mit unterschiedlichsten Themen zu tun.

Der Wirtschaftsstandort Südwestfalen steht vor einem notwendigen Transformationsprozess in ökonomisch schwieriger Ausgangslage. Die Volksbank hat ihre Aufgabe als Partner des Mittelstands aktiv wahrgenommen und in engstem Austausch mit ihren Firmenkunden individuelle Hilfestellung und Anregungen gegeben, etwa mit Best Practice Leistungen. „Im Bereich der regenerativen Energien brachten wir zudem wegweisende Projekte für unsere Region auf den Weg. Unsere Außenhandelsabteilung war ein starker Partner, um Exporteuren im Welthandel den optimalen Weg zu weisen. Was angesichts drohender Zölle wichtiger denn je ist. Erfreuliches Wachstum gab es in der Agrarsparte und bei den Heilberufen. Auch bei den Themen Nachhaltigkeit/ESG gab die Volksbank in Beiträgen und Management Talks Orientierung“, führt Krebs aus.

Erfreulich fällt auch die Ein-Jahresbilanz der Matching-Plattform RegioKonneX aus, über die sich südwestfälische Unternehmen, Start-Ups, Investoren und Freelancer vernetzen können. Bislang haben sich in der Region 350 Akteure aktiv registriert. Mit ersten Erfolgen: so kamen etwa eine strategische Partnerschaft im Bereich Eventorganisation, ein Programmierauftrag sowie die erfolgreiche Investorensuche für ein Start-Up mithilfe der Volksbank-Innovation zustande.

Geändertes Anlageverhalten – als Hausbank weiter gefragt

Ein verändertes Anlageverhalten der Privatkunden hat das Volumen der bilanziellen Kundeneinlagen 2024 leicht sinken lassen. „Hinzu kommt, dass Firmenkunden ihren erhöhten Liquiditätsbedarf durch Auflösung ihrer Einlagen gedeckt haben, die sie sich in den vergangenen Jahren als Rücklage geschaffen haben“, sagt Roland Krebs. „Bei Privatkunden erleben wir einen neuen Trend: weg von Tages- und Festgeldanlagen hin zu Rentenpapieren und wertpapierbasierten Fonds. Das ist grundsätzlich positiv. Immer mehr Kunden folgen unserer Empfehlung, in unterschiedliche Anlageklassen zu investieren und damit auf lange Sicht eine Rendite zu erzielen“, erklärt Krebs weiter.

Die starke Nachfrage nach Fonds führte u.a. dazu, dass das außerbilanzielle Anlagevolumen kräftig um elf Prozent gewachsen ist. Die Volksbank hat 2024 in Südwestfalen auch als Hausbank überzeugt: gegen den demografischen Trend legte der Bestand der Girokonten netto um 200 Konten zu.

Wertpapiergeschäft boomt

Während die EZB im Jahresverlauf mit mehreren Zinssenkungsschritten eine weitere Zinswende eingeleitet hat, erlebten die Kapitalmärkte eine Hausse und der DAX erklomm neue Höchststände.

„Mit unserer bedarfsgerechten Beratung konnten wir dazu beitragen, dass viele unserer Kunden und Mitglieder an dieser Entwicklung partizipiert haben. Bereits zur Jahresmitte 2024 überschritt das

Depotvolumen bei unserem Verbundpartner Union Investment die Milliarden-Euro-Marke.

Ein Wachstumsplus verzeichneten wir bei der Anzahl der Fondskunden, der abgeschlossenen Fondssparpläne und der Fondskäufe – letztgenannte haben sich nahezu verdoppelt und erreichten 2024 ein Allzeithoch für unser Haus“, erklärt Roland Krebs.

Kundenzufriedenheit auf Top-Niveau

Im Herbst 2024 hatte die Volksbank ihre Kunden erneut aufgerufen, an einer Online-Befragung teilzunehmen. 93 Prozent aller Befragten gaben an, mit der Volksbank insgesamt mindestens zufrieden zu sein. Zwei Drittel aller Kunden sind sogar sehr zufrieden oder vollkommen zufrieden. Vorstandssprecher Roland Krebs: „Es ist der beste Wert seit drei Jahren. Herzlichen Dank für das Vertrauen in uns.“ Insgesamt behaupteten sich die Kunden- und Mitgliederzahlen mit 143.000 bzw. 74.165 auf einem stabilen Niveau. „Unser besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die maßgeblich zur Kundenzufriedenheit beitragen“, betont Roland Krebs.

Attraktiver Arbeitgeber geht neue Wege

Der Wachstumskurs der Volksbank in Südwestfalen zeigt sich auch in der Entwicklung der Belegschaft.

Zum Bilanzstichtag waren bei der Genossenschaftsbank 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 29 Auszubildende. „Wir haben uns als Volksbank frühzeitig auf den Weg gemacht, um den anstehenden Generationenwechsel in der Belegschaft aktiv anzugehen. Deshalb kommunizieren und vermitteln wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber auch aktiv nach außen – mit Erfolg. Allein im vergangenen Jahr wurden 56 Mitarbeiter neu eingestellt, darunter viele Quereinsteiger aus anderen Branchen. Zum anderen braucht die Volksbank für ihren Wachstumskurs kluge Köpfe und frische Idee. Deshalb sind aktuell rund 20 neue Stellen ausgeschrieben, u.a. in den Bereichen Vertrieb, Immobiliengeschäft, Marketing, Compliance und Personal“, erläutert Vorstand Jens Brinkmann. 2024 konnte die Volksbank zugleich auf loyale und langjährige Mitarbeiter in ihren Reihen zählen. So ehrte sie 71 Kolleginnen und Kollegen für ihre runden Betriebsjubiläen von zehn bis 45 Jahren und insgesamt 1.900 Jahre Betriebszugehörigkeit. Wichtige Multiplikatoren und zugleich Indikatoren für die positive Unternehmenskultur der Volksbank sind auch ihre zufriedenen Mitarbeiter. Rund 90 Prozent der Volksbank-Beschäftigten bestätigen das und geben bei der jüngsten Befragung an, mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein.

Gesellschaftliches Engagement 2024 & EIVER 2025

Die Volksbank ist 2024 einmal mehr ein vielseitiger Partner für die Region gewesen und hat rund 673.000 Euro für Spenden- und Sponsoringaktionen aufgewandt. Zusätzlich wurde über die Volksbank-Crowdfunding-Plattform eine Summe von 77.400 Euro an Spenden eingesammelt.

Dabei hat die Volksbank-Schwarmfinanzierung Ende 2024 eine symbolträchtige Schallmauer durchbrochen. „Seit Einführung des Crowdfundings in Südwestfalen haben gemeinnützige Vereine und Institutionen hierüber mehr als eine Million Euro gesammelt – ein großartiges Ergebnis“, freut sich Vorstand Jens Brinkmann. Rund 16.000 Unterstützer nahmen an den Sammelaktionen teil und ermöglichten 149 erfolgreiche Projekte für die Menschen in der Region.

Das Jahr 2025 wird in der Volksbank wieder im Zeichen des Ehrenamts stehen. Denn die Volksbank in Südwestfalen lobt wieder ihren Ehrenamtspreis EIVER aus, den Preis für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung und Engagement in der Region. „Bürgerschaftliches Engagement ist wichtig für unsere Region. Es verbindet Menschen, schafft Gemeinschaft und überbrückt Gegensätze. Das möchten wir auch 2025 fördern und freuen uns auf zahlreiche Einsendungen“, sagt Jens Brinkmann.

Ausblick 2025

Am 2. Juni 2025 wird die Vertreterversammlung der Volksbank in der Stadthalle in Meinerzhagen zusammenkommen. “Wir werden aufgrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung eine erhöhte Dividendenzahlung von vier Prozent an unsere Mitglieder vorschlagen“, stellt Vorstandssprecher Roland Krebs in Aussicht. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres: das Bestehen der Volksbank in Plettenberg jährt sich zum 100. Mal. Passgenau im Jubiläumsjahr steht auch die Eröffnung der neuen Volksbank-Filiale in Plettenberg an.

