Zauberhaftes „Weihnachten im Wald“ in Obersdorf – Spenden für Kinderhospiz und Hospiz an der Eremitage

(wS/um) Wilnsdorf 01.02.2025 | Obersdorf feierte „Weihnachten im Wald“ am 14.12.2024 – Erträge der Vereine gehen an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe und an das Hospiz an der Eremitage

Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen, die Waldgenossenschaft Obersdorf, der Turnverein Obersdorf-Rödgen e. V., die Sportfreunde Obersdorf-Rödgen, das DRK-Obersdorf und die Backesfreunde Obersdorf hatten gemeinsam am 14.12.2024 einen Weihnachtsmarkt auf dem Grillplatz aufgebaut und zu „Weihnachten im Wald“ an der Grillhütte eingeladen. Der Einladung folgten bei winterlichen Temperaturen viele Obersdorfer Familien. Die Vereine stellten nach dem Jubiläumsjahr 675 Jahre Obersdorf im Jahr 2019 das zweite Mal aus und boten mit verschiedenen Ständen Glühwein, Würstchen, Suppe, Pommes und Süßes an. Weihnachtsdeko und Weihnachtsbäume konnten ebenfalls gekauft werden. Das Angebot rundeten weitere Aussteller ab. Sogar der Nikolaus besuchte die Veranstaltung und schenkte jedem Kind eine prallgefüllte Weihnachtstüte. Die Backesfreunde verpackten die Weihnachtstüten mit freundlicher Unterstützung von REWE Dreysse. Jetzt wollen die Vereine ihre Erträge spenden. Eine gemeinsame Spende von den Sportfreunden Obersdorf-Rödgen und der Waldgenossenschaft Obersdorf in Höhe von 500,- Euro soll an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe gehen. Eine gemeinsame Spende vom Heimatverein Obersdorf-Rödgen, den Backesfreunden Obersdorf und der Ausstellerin Hanni Mülhoff in Höhe von 850,- Euro erhält das Marien Hospiz Louise Marillac an der Eremitage.

Die Veranstalter möchten damit die wichtige Arbeit der beiden Einrichtungen unterstützen und ein Zeichen für soziales und mitmenschliches Engagement in der Region setzen. Die Vereine planen bereits heute für das Jahr 2028 die Veranstaltung „Weihnachten im Wald“ wieder durchzuführen.

Bericht: Dr. Ulrich Müller – 1. Stellvertretender Vorsitzender im Heimatverein Obersdorf- Rödgen e. V.