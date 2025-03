Ehemalige Realschule Am Häusling: Umbau zur modernen Ganztagsgrundschule im Zeitplan

(wS/si) Siegen 11.03.2025 | Am Standort der ehemaligen Realschule Am Häusling ragen große Erdhaufen in die Höhe, Bagger haben das Erdreich umgegraben: Die Umbaumaßnahmen an dem Schulgebäude sind in vollem Gange. In dem historischen Schulkomplex entsteht eine moderne, dreizügige Ganztagsgrundschule, die ab dem Schuljahr 2027/28 bis zu 324 Schülerinnen und Schülern Platz bieten soll. Die Umbauarbeiten liegen im Zeitplan, erklärt Projektleiterin Eva Schmiedel von der Technischen Gebäudewirtschaft.

Aktuell wurden die Tiefbauarbeiten für den Anbau des Außenaufzugs am Waschbeton-Pavillon abgeschlossen. Dafür hat ein Bagger ein rund vier Meter tiefes Loch gegraben. Die dabei entfernten Drainagesteine sind noch in einem guten Zustand und werden zwischengelagert, um sie später wiederzuverwenden. Am Standort des neuen Mensa-Anbaus wurden parallel bereits die Fundamentgräben im Erdreich ausgehoben. Die neue Mensa entsteht mit einer breiteren Überbauung über den Bestandskeller, weshalb hier umfangreiche Vorarbeiten für Fundamente nötig waren.

Voraussichtlich ab Montag, 17. März, beginnt der Rohbauer mit seinen Arbeiten. Dieser erstellt die Fundamente und die Bodenplatte für den neuen Mensa-Anbau. Außerdem baut dieser den Anbau mit Aufzugschacht am Gebäude C (Waschbeton-Pavillon). Im Zuge dessen entfernen die Arbeiter auch die Waschbetonfassade des Pavillons.

Zuvor hatte eine Fachfirma alle Gebäudeteile komplett entkernt, so dass sie jetzt einem Rohbau ähneln. Das Projekt umfasst die Sanierung und den Umbau des gesamten Schulkomplexes, der aus drei Gebäudeteilen aus unterschiedlichen Jahrzehnten stammt. Alle Gebäudeteile werden barrierefrei miteinander verbunden, und es entstehen neue Räume wie eine Mensa sowie Flächen für den Offenen Ganztag.

Die Stadt Siegen investiert mehr als zwölf Millionen Euro in das Projekt, um einen zukunftsfähigen Lernort zu schaffen, der auch den steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich gerecht wird.

