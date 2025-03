Haiger: 61-Jähriger aus Haiger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

(wS/ots) Haiger 25.03.2025 | Seit Donnerstag, 20.03.2025 wird der 61-jährige Michael Josef Juwer aus Haiger vermisst.

Herr Juwer ist ca. 180 cm groß, schlank und hat eine Glatze. Vermutlich trägt er eine Jeans und legere Kleidung sowie ein dunkles Basecap.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am 20.03.2025 gegen 12:00 Uhr in der Steinbacher Straße in Haiger/Steinbach.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Dillenburg (Tel.: 02771 907-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen