Sportflugzeug stürzt in Sankt Augustin ab – ein Toter, Kind schwer verletzt

(wS/ots) Bonn – Sankt Augustin 22.03.2025 | Am Freitagnachmittag (21. März) stürzte eine einmotorige Sportmaschine in Sankt Augustin ab und forderte ein Todesopfer. Das Flugzeug fiel gegen 16:25 Uhr, kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Hangelar, aus ungeklärten Gründen auf einen Acker zwischen Flugplatz und Bruno-Werntgen-Straße und geriet in Brand.

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand die Maschine bereits in Flammen. Ein 6-jähriges Mädchen befreite sich schwer verletzt aus dem Wrack. Ersthelfer kümmerten sich um das Kind, das ins Krankenhaus kam. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Für den mutmaßlichen Piloten, einen 51-jährigen Kölner und Vater des Kindes, kam jede Hilfe zu spät. Er starb in den Trümmern des Flugzeugs.

Die Feuerwehr löschte das brennende Flugzeug, während die Polizei die Absturzstelle absperrte. Anwohner waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Nach Abschluss der Löscharbeiten begannen Mitarbeitende des Bundesamtes für Flugunfalluntersuchung und der Flugsicherung Köln/Bonn der Bezirksregierung Düsseldorf mit den Ermittlungen zur Unfallursache. Diese dauern noch an.

Mehrere Ersthelfer erhielten vor Ort psychologische Betreuung von Notfallseelsorgern. (Bi)

Quelle: privat