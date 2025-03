TV „Hoffnung“ Littfeld ehrt langjährige Mitglieder und blickt auf erfolgreiche Sportentwicklung

(wS/tv) Kreuztal 12.03.2025 | Jahreshauptversammlung 2025



Anfang Februar lud der Vorstand des TV „Hoffnung“ Littfeld (TVL) gemäß seiner Satzung zur alljährlichen Jahreshauptversammlung ins Vereinsheim ein. Neben den Berichten aus den Abteilungen sowie den Ehrungen langjähriger Mitglieder standen unter anderem die Wahlen des/der 1. Vorsitzenden, des/der Geschäftsführers/in und des/der Leiters/Leiterin Sportbetrieb auf der Agenda.

Bei der Wahl zum 1. Vorsitzenden wurde Michael Bald erneut einstimmig wiedergewählt. Der Verein freut sich, ihn für eine weitere Amtszeit gewinnen zu können. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden Michael Nothacker als Geschäftsführer und Claudia Groos als Leiterin Sportbetrieb. Weiterhin wurden der Ressortleiter für bauliche Maßnahmen, Thilo Jung, sowie die Bereichsleiterinnen für den Kinder- und Jugendsport, Bianca Fritzsche, und den Senioren- und Gesundheitssport, Martina Funk, in ihren Ämtern bestätigt.

Im Bereich Handball kommt es zu einer personellen Veränderung, da Thomas Hambloch auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausscheidet. Sein Nachfolger ist Daniel Merte. Ebenfalls neu besetzt wurde die Leitung der Fußballabteilung – hier freut sich der Verein, Abdel Daoud im erweiterten Vorstand begrüßen zu dürfen.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und der Totenehrung berichtete der Vorstand aus den Abteilungen des Vereins. Besonders erfreulich ist der große Zuwachs in den Kinder- und Jugendabteilungen der verschiedenen Ballsportarten. Der mittlerweile jährlich stattfindende Kinderaktivtag erweist sich als tolle Möglichkeit, den TVL und sein Sportangebot kennenzulernen, und erfreut sich großer Resonanz.

Sportliche Aushängeschilder des Vereins bleiben die in die Oberliga aufgestiegene 1. Mannschaft der Badminton-Abteilung sowie die Jujutsu-Abteilung, die auch im vergangenen Jahr zahlreiche Lehrgänge ausrichtete. Im Vordergrund beim TVL steht jedoch die Vielseitigkeit, wie der 1. Vorsitzende Michael Bald betont. Dies zeigt sich in über 1.400 Mitgliedern, die in aktuell 67 verschiedenen Sportgruppen aktiv sind – von jung bis alt.

Den feierlichen Abschluss bildete die Ehrung der Jubilare für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft. Im Rahmen der Versammlung wurden die anwesenden Jubilare vom Vorstand geehrt:

Für 60 Jahre Vereinstreue wurde Doris Fick ausgezeichnet.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Horst Nozar und Dieter Verderber geehrt.

Seit 25 Jahren im Verein sind Anne Winke und Ben Stähler.

Fotos: TV „Hoffnung“ Littfeld (TVL)

