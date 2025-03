Ü70 und Ü75 Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein unterliegen den Deutschen „Nationalmannschaften Ü70 und Ü75“ jeweils 0:1

(wS/hbf) Siegen 18.03.2025 | Die Deutsche Fußball „Nationalmannschaft Ü70“ hat sich in diesen Tagen an der heimischen Ü70 Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein für die im Jahr zuvor erlittene Hinspielniederlage in Großefehn (Ostfriesland) revanchiert. Musste das Team vor einem Jahr im Vorbereitungsspiel auf die Ü70- Weltmeisterschaft in Cardiff (Wales) gegen die heimische Auswahlmannschaft auf eigenem Platz eine derbe 0:5 Niederlage hinnehmen, ging das Team von Manager Franz Krieger diesmal beim Revanchespiel in Siegen-Trupbach als glücklicher Gewinner vom Platz des TSV-Siegen.

Dominierten die Siegerländer beim letzten Aufeinandertreffen noch das Hinspiel, so war das Rückspiel ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften waren defensiv eingestellt und standen sehr tief. Lange wurde der Ball sicher in den eigenen Reihen gehalten. Nur gelegentlich wurden Angriffe initiiert. So kam das Nationalteam in der 1. Halbzeit nur zu zwei Torabschlüssen, die aber Torwart Jürgen Wolf vor keine Probleme stellten. Das heimische Team konnte sich im Sturm auch nicht entscheidend durchsetzen, so dass die Seiten bei einem Spielstand von 0:0 gewechselt wurden.

Nach Wiederanpfiff zeigte sich zunächst das Bild der 1. Halbzeit. Das Spiel fand im Mittelfeld statt, beiden Mannschaften gelang es nicht, mit Druck in den gegnerischen Strafraum einzudringen. Aus einem Ballverlust der Kreisauswahl im Mittelfeld entstand dann der einzige Treffer des Spiels: Ein Spieler der Nationalmannschaft spielte nach Ballgewinn aus der eigenen Hälfte kurz hinter der Mittellinie einen präzisen, gut getimten Steilpass zu seinem Stürmer, der mit Tempo nicht nur die Verteidiger überlief, sondern auch den herauseilenden Torwart Hans-Jürgen Wolf etwa 12 Meter halblinks vor dem Tor ausspielte und dann den Ball sicher zum 0:1 einschob.

Die heimische Mannschaft war von diesem Tor sichtlich beeindruckt und brauchte einige Minuten, um sich zu fangen. In dieser Phase spielte die Nationalmannschaft den bessern Fußball, ohne entscheidend nachlegen zu können. In den letzten 10 Minuten des Spiels wurde die Kreisauswahl stärker, druckvoller, so dass das Spiel fast nur noch in der gegnerischen Hälfte stattfand. Entsprechend ergaben sich eine Reihe von „Halbchancen“ und aus abgewehrten Bällen der gegnerischen Spieler Eckstöße. Einer der zahlreichen Eckstöße der „Si-Wi-Oldies“ führte dann zur größten Ausgleichschance. Ein von Detlef Hoß (TSV Siegen) ausgeführter Eckstoß fand in Hans-Georg Schmidt (TuS Eisern) seinen Zielspieler, dessen sehenswerter Kopfball nur knapp über die Latte ging. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter Manfred Stender das Spiel ab.

„Der Sieg der Nationalmannschaft geht in Ordnung, obwohl ein Unentschieden gerechter gewesen wäre.

Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Unsere wenigen Chancen zum Ausgleich konnten wir leider nicht nutzen. Ich bin sehr zufrieden und auch stolz auf die Mannschaftsleistung, denn schließlich mussten wir unter anderen auf die Spieler Wolfgang Freund, Bernd Halbach und Irenius Smolinski verzichten, die schon seit Jahren wesentlich zum Erfolg der Kreisauswahl beigetragen haben.“ zog Heinz-Bernd Freund sein Fazit. Und auch sein Gegenüber Franz Krieger war da keiner anderen Meinung. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, so aber freuen wir uns besonders über den Sieg. Es war eine gelungene Revanche, wenn auch eine sehr glückliche“;

Im Anschluss an das Ü70-Spiel lief erstmals in Siegen-Trupbach eine Ü75 Kreisauswahl Siegen- Wittgenstein auf und das gleich gegen die „Nationalmannschaft Ü75“, den Vierten der Ü75 Weltmeisterschaft 2024 in Wales.

Der Ü75-Kader der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein ist mit 14 Spielern für ein Spiel auf Kleinfeld mit 7 Feldspielern und einem Torwart nicht immer ausreichend. Das gilt auch für andere Ü75-Mannschaften.

Vor diesem Hintergrund dürfen nach Absprache zwischen den Mannschaften auch schon mal „jüngere“ Spieler – 74- und 73-jährige – eingesetzt werden.

Im Spiel gegen die Nationalmannschaft Ü75 kamen 13 Spieler für die Kreisauswahl zum Einsatz. Die Spielzeit auf Kleinfeld betrug zweimal 20 Minuten.

In der ersten Halbzeit waren die Spielanteile weitgehend gleich verteilt. Die größte Chance in den ersten 20 Minuten vergab für die Kreisauswahl Ahmet Aydin (TSV Weißtal), als er aus kurzer Entfernung den Ball knapp am gegnerischen Tor rechts vorbeischoss. Die ungefährlichen Abschlüsse des Nationalteams waren immer sichere Beute des mitspielenden Kreisauswahltorwarts Burkhard Holzhauer (TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf).

Nach der Halbzeitpause wechselten die Verantwortlichen des Nationalteams die Mannschaft komplett aus. In der zweiten Halbzeit wurde das Sturmspiel der Nationalspieler druckvoller und zielstrebiger. In dieser Phase sorgte der Nationalstürmer Erhard Detels mit einem Flachschuss aus 10 Metern in die untere linke Torecke unhaltbar für Burkhard Holzhauer für die 1:0 Führung des Deutschlandteams.

Danach drückten die Siegerländer auf den Ausgleich. Doch mit großem Einsatz verteidigten die Spieler der Nationalmannschaft die 1:0 Führung ohne aber ganz auf Angriffe zu verzichten. Großes Pech hatten die heimischen Kicker, als der Nationaltorhüter einen Torschuss von Ulrich Steggers (TSV Aue- Wingeshausen) glänzend parierte und der Nachschuss von Heinz-Bernd Freund (TSV Siegen) an die Latte knallte. Weitere Torschüsse auf beiden Seiten wurden von den Torleuten sicher gehalten. Nach 40 Minuten pfiff der umsichtig leitenden Schiedsrichter Manfred Stender das Spiel mit dem Endergebnis von 0:1 ab.

„Dieses Ü75-Spiel war unser erstes Spiel in dieser Altersklasse. Wir haben eine durchaus gute spielerische und kämpferische Leistung gezeigt. Mein besonderer Dank gilt den Spielern aus dem Kreis Olpe, Heribert Junge und Udo Zimmermann von Rot-Weiß Hünsborn. Erst sie haben es ermöglicht, dass wir das Spiel gegen die Nationalmannschaft weitgehend ausgeglichen gestalten konnten“, so Heinz-Bernd Freund.

Mit diesen Spielen der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein gegen die Deutschen „Nationalmannschaften Ü70 und Ü75“ beginnt für die Nationalteams die Vorbereitung auf die Ü70 und Ü75 Weltmeisterschaft in Tokio (Japan) vom 28.09. bis 04.10.2025.

Im Rahmen des gemütlichen Beisammenseins im TSV Sportheim nach den Spielen haben die Verantwortlichen der „Nationalmannschaften Ü70 und Ü75“ die Spieler der Kreisauswahl Siegen- Wittgenstein zu den Weltmeisterschaftsvorbereitungen in Engter, Papenburg und Zwischenhahn eingeladen. Vielleicht schafft der eine oder andere Spieler aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein den Sprung in die Nationalmannschaft.

Folgende Spieler (in Klammern der jeweilige Verein der Spieler) sind für den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgelaufen:

Ü70:



Lothar Blecher ( FC Hilchenbach), Heinz Emrich (SG Hickengrund), Heinz-Bernd Freund (TSV Siegen), Herbert Hoß (SSV Sohlbach-Buchen), Klaus Detlef Hoß (TSV Siegen), Holger Ippach (SV Gosenbach), Hans-Joachim Klappert (TuS Wilnsdorf-Wilgersdorf), Leo Kölsch (TuS Volkholz), Harald Rübenkönig (Gurbetspor Burbach), Hans-Jürgen Sartor (TuS Eisern), Gösta Schild-Reinhardt (TSV Siegen), Hans-Georg Schmidt (TuS Eisern), Reiner Urbicks (SG Hickengrund) und Hans-Jürgen Wolf (TSV Siegen)

Ü75:



Ahmet Aydin (TSV Weißtal), Heinz-Bernd Freund (TSV Siegen), Manfred Hannebauer (TSV Siegen), Jürgen Hartmann (FC Freier Grund), Burkhard Holzhauer (VfB Wilden), Karl-Heinz Jungbluth (TSV Siegen), Heribert Junge (Rot-WeißHünsborn), Ulrich Künkler (Grün-Weiß Eschenbach), Karl-Helmut Meiser (Sportfreunde Eichen-Krombach), Rüdiger Schewior (TSV Siegen), Ulrich Steggers (TSV Aue-Wingeshausen), Rolf Woicik (FC Hilchenbach) und Udo Zimmermann (Rot-Weiß Hünsborn)

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!