Verkehrsunfall in Drolshagen auf der K15 : 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

(wS/ots) Drolshagen 20.03.2025 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 20.03.2025 gegen 18:45 Uhr im Bereich der Kreisstraße 15 Ecke Kreisstraße 16 in Drolshagen.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 16-jähriger aus Drolshagen mit seinem Kleinkraftrad die Kreisstraße 16 und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 15 in Fahrtrichtung Drolshagen abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger aus Remscheid mit seinem PKW die Kreisstraße 15 von Drolshagen kommend in Fahrtrichtung Junkernhöh. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in Höhe der Einmündung Kreisstraße 16 zu einer Kollision zwischen dem PKW-Fahrer und dem Kradfahrer. Dabei verletzte sich der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

