Bad Laasphe: Spatenstich für erste klimaneutrale Rettungswache des Kreises

(wS/si) Siegen 22.04.2025 | In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs baut der Kreis Siegen-Wittgenstein eine neue Rettungswache für Bad Laasphe. Es wird die erste klimaneutrale Rettungswache in Siegen-Wittgenstein sein. Die Baukosten sind mit insgesamt rund 2.65 Mio. Euro veranschlagt. Betreiben wird sie der DRK-Kreisverband. Landrat Andreas Müller hat jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Dirk Terlinden und Vertretern des DRK sowie der bauausführenden Firma den ersten Spatenstich vorgenommen.

Das Gebäude besteht an den Kopfseiten aus zwei Fahrzeughallen und einem Gebäudekomplex in der Mitte, der überwiegend als Sozialgebäude genutzt werden wird. In der Rettungswache sind ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettung- und ein Krankentransportwagen stationiert. „Im neuen Rettungsdienstbedarfsplan ist für beide RTW ein 24h-Dienst vorgesehen“, erläutert Landrat Andreas Müller: „Die Wache verfügt über ausreichend Ruhe-, Bereitschafts- und Ausbildungsräume; auch ein Notarzt-Apartment ist vorgesehen.“

Der mittlere Gebäudekomplex mit Personal-, Aufenthalts- und Sozialbereichen wird in ökologischer Holzständerbauweise ausgeführt, die Fahrzeug- und Waschhalle in Mauerwerks- bzw. Betonbauweise. Das Gebäude ist eingeschossig und hat eine Bruttogrundfläche von 757m². Die Bruttogrundfläche der Garagen beträgt 279m², die der Aufenthaltsräume rd. 478m². Das Flachdach wird im Bereich des Sozialtraktes begrünt. Die Dachflächen werden zudem mit Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von ca. 50 kW P ausgerüstet. Zudem ist ein Stromspeicher mit einer Kapazität von ca. 10 kWh vorgesehen.

Das Gebäude wird durch eine Wärmepumpe beheizt. Im Sozialbereich ist Fußbodenheizung vorgesehen. Zudem erhält die neue Rettungswache eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie eine Regenwassernutzungsanlage. Bei Stromausfällen kann die Wache auf eine eigene Netzersatzanlage zurückgreifen. Für die Mitarbeiter sind im Außenbereich 13 PKW-Stellplätze vorgesehen.

Planung und Umsetzung des Neubaus der Rettungswache wird vom Amt für Immobilien des Kreises Siegen-Wittgenstein in Zusammenarbeit mit dem für den Rettungsdienst zuständigen „Amt für Brand und Bevölkerungsschutz, Rettungswesen“ in Eigenregie durchgeführt. Bauausführendes Unternehmen ist Burmann & Schütte aus Schmallenberg.

Auf dem Grundstück der Rettungswache wird zudem eine Löschwasserzisterne mit einem Volumen von 200 m³ im Auftrag der Stadt Bad Laasphe errichtet.

Der Rohbau der neuen Rettungswache soll noch in diesem Jahr fertig werden. Die Inbetriebnahme ist nach der Sommerpause 2026 geplant.

„Mit Blick auf die Arbeitssicherheit sowie auf arbeitsergonomische Aspekte bietet die neue Rettungswache für alle Kolleginnen und Kollegen einen erheblichen Mehrwert“, sagt Landrat Andreas Müller: „Der Standort ist für die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Bad Laasphe außerordentlich gut gelegen.“

(von links): Dr. Martin Horchler (Vorstand DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein), Landrat Andreas Müller, Bürgermeister Dirk Terlinden, Dennis Schneider (Schneiderbau GmbH), Jens Schütte (Burmann & Schütte GmbH), Andre Schneider (Schneiderbau GmbH)

Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

