Nach Einbruch in Firma in Kreuztal-Littfeld: Unbekannte entwenden Tresor

(wS/ots) Kreuztal 22.04.2025 | Zwischen Freitagnachmittag (18.04.2025) und Samstagmorgen (19.04.2025) ist es zu einem Einbruch in eine Firma in Kreuztal-Littfeld gekommen. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen 14:00 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Straße „In den Erlen“.

Die Einbrecher durchsuchten zahlreiche Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Tresor.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat übernimmt die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/ 909-0 entgegen.