Netphen tritt in die Pedale – Start des STADTRADELN 2025

(wS/ne) Netphen 29.04.2025 | Die Fahrrad-Saison hat bereits begonnen und passend dazu findet im Kreis Siegen-Wittgenstein im Zeitraum vom 31.05.2025 bis zum 20.06.2025 wieder die Aktion STADTRADELN statt. Auch die Stadt Netphen ist wieder mit dabei.

Ziel der Aktion ist, dass Teams in drei Wochen möglichst viele Radkilometer zurücklegen und diese online eintragen oder per STADTRADELN-App tracken. Es soll ein Ansporn zu vermehrter Fahrradnutzung und zum Überdenken des Mobilitätsverhaltens gegeben werden. Außerdem soll die Stadtgemeinschaft gefördert und Raum für Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnung in der Kommune geschaffen werden. Darüber hinaus trägt Radfahren zu einem aktiven, gemeinsamen Klimaschutz bei.

Während des Aktionszeitraums haben teilnehmende Radelnde außerdem die Möglichkeit, ihre Kommune über die STADTRADELN-App oder per Internet auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. Hierfür steht die Meldeplattform RADar! zur Verfügung. Mitmachen können alle, die in einer teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch) Schule besuchen. Auch Mitglieder der Kommunalparlamente können mitmachen.

Eine Teilnahme lohnt sich in diesem Jahr doppelt, denn die Stadt Netphen führt in diesem Jahr erstmal einen eigenen, stadtinternen Wettbewerb durch. Dabei werden das aktivste Team und die aktivste Fahrerin bzw. der aktivste Fahrer mit attraktiven Preisen von lokalen Anbietern ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche erfolgen, die im Zeitraum vom 16.-22. September stattfindet.

Melden Sie sich gerne zum offenen Team an oder gründen ein eigenes Team. Beides ist unter folgendem Link möglich: https://www.stadtradeln.de/netphen. Flankiert wird das STADTRADELN von verschiedenen Aktionen rund um das Thema „Radfahren“: 09. Juni 2025: Geführte Tagestour „Berge und Täler am Rothaarkamm“ durch den ADFC Siegen-Wittgenstein.

Die Tour startet um 10.00 Uhr in Kreuztal, um 11.00 Uhr ist ein Einstieg beim Alten Feuerwehrhaus am St. Peters-Platz in Netphen möglich. Die Rundtour führt durch das Tal der Netphe nach Lützel.

Dort, entlang der Eisenstraße und durchs Edertal zum Lahnhof. Beim Forsthaus Lahnquelle ist eine Rast geplant, bevor es weiter auf der Höhe Richtung Hainchen geht. Über Gernsdorf, Salchendorf und Deuz geht es anschließend zurück nach Netphen. Die Tour ist besonders für Pedelecs geeignet.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/151247-berge-und-taler-am-rothaarkamm 12. Juni 2025:

Feierabendtour „Vom Rathaus um die Obernautalsperre“ durch den ADFC Siegen- Wittgenstein

Die Tour startet um 18.00 Uhr am Rathaus in Netphen. Dann wird eine Runde um die Talsperre gefahren, bevor es danach gemütlich wieder in den Netpher Ortskern geht. Nach Ende der Tour kann noch im Hellen nach Dreis-Tiefenbach oder Siegen zurück geradelt werden. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/161569-vom-rathaus-netphen-um-die-obernautalsperre

15. Juni 2025: Aktionen des ADFC Siegen-Wittgenstein im Rahmen des Omnibusjubiläums

Beim Omnibusjubiläum ist der ADFC Siegen-Wittgenstein am 15. Juni 2025 mit einem Informationsstand vertreten, an dem auch eine Fahrradcodierung durchgeführt wird. Durch die Fahrradcodierung wird Fahrraddieben das Leben schwergemacht, da es eindeutig identifizierbar ist und seinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden kann. Für ADFC-Mitglieder ist die Codierung eines Rades kostenfrei, für Nichtmitglieder betragen die Kosten aktuell 15 Euro. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Kaufbeleg. Die Aktion kann zu Hause selbst vorbereitet werden, indem verschiedene Dokumente ausgefüllt und ein Code ermittelt wird. Nähere Informationen zur Codierung und die entsprechenden Unterlagen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://siegen.adfc.de/artikel/service/codieren

Außerdem werden am 15. Juni 2025 in der Zeit von 10.30 Uhr – 16.30 Uhr stündliche Pendeltouren auf der Strecke Netphen-AWO Weiherdamm-Kälberhof Deuz angeboten.

Der Startpunkt für die Pendeltouren befindet sich beim Informationsstand des ADFC Siegen-Wittgenstein vor der ehemaligen Rathaus-Apotheke in der Talstraße.

Für Rückfragen zum STADTRADELN steht die Mobilitätsmanagerin Frau Buro, Telefon: 02738 603-132, E-Mail: c.buro@netphen.de, gerne zur Verfügung.

Die Stadt Netphen freut sich über eine zahlreiche Teilnahme am STADTRADELN und wünscht allen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern viel Spaß.