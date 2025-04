Sophienheim verabschiedet Beate Ameis – Pflegedienstleiterin tritt nach 42 Dienstjahren ihren Ruhestand an

(wS/di) Siegen 18.04.2025 | Mit künstlerischen Auftritten, Geschenken und Musik hat die Diakonische Altenhilfe Siegerland Beate Ameis in den Ruhestand verabschiedet. 42 Jahre lang arbeitete sie in der Altenhilfe, davon fast 20 Jahre als Teil der „Diakonie-Familie“. Zuletzt war sie als Pflegedienstleiterin im Siegener Sophienheim tätig.

„Es fällt uns nicht leicht, Abschied von dir zu nehmen. Dein Gespür für die Bedürfnisse der Bewohner und die deiner Kollegen hat nicht nur im Sophienheim Menschen geprägt“, sagte Sophienheim-Leiter Pasquale Sting.

Zahlreiche Kollegen, die Geschäftsführung sowie enge Wegbegleiter kamen zusammen, um Beate Ameis zu verabschieden. Das Team blickte auf Momente zurück, die in der Einrichtung an der Südstraße sicherlich unvergessen bleiben. So durften für die Neu-Ruheständlerin bei Pflegedienstleitung-Sitzungen nie Nutella und gekochte Eier auf dem Tisch fehlen. Im Gegenzug sorgte sie selbst dafür, dass für ihre Kollegen stets ausreichend Süßigkeiten vorrätig waren.

Beate Ameis blickt auf 42 Dienstjahre zurück. Geschäftsführer Bernd Spornhauer verdeutlichte in seiner Rede:

„Heute verlässt ein Urgestein der Altenpflege die Bühne. Ich habe Frau Ameis in all den Jahren als eine Person wahrgenommen, die das, was sie gemacht hat, gerne getan hat.“ Bei der Diakonischen Altenhilfe Siegerland startete sie ihren Dienst im Sommer 2006. Als Fachkraft für Altenpflege im Haus Höhwäldchen in Wilnsdorf übernahm sie nach kurzer Zeit für mehr als sechs Jahre die Wohnbereichsleitung. Nach ihrer Fortbildung zur Pflegedienstleiterin im Jahr 2011 wechselte sie in dieser Funktion ans Fliedner-Heim in Siegen-Weidenau. Fast zehn Jahre später führte ihr Weg ans Sophienheim. Bernd Spornhauer wünschte Beate Ameis alles Gute für die Zukunft und überreichte ihr einen Blumenstrauß.

Geschenke gab es auch von ihren Kollegen – unter anderem in künstlerischer Form. So spielte Andrea Schäfer-Bottenberg vom Sozialen Dienst Lieder am Klavier. Zudem erhielt Beate Ameis einen großen Korb mit ihrer Lieblingsschokolade und einen Erlebnis-Gutschein. Mit dem Loriot-Sketch „Das Frühstücksei“ rundete das Team die Abschiedsfeier humorvoll ab. Die scheidende Pflegedienstleiterin blickte wehmütig auf eine besondere Zeit zurück: „Ich habe mich hier so toll aufgenommen und aufgehoben gefühlt. Ich danke euch von Herzen für alles.“ Ihre Nachfolge wird Sascha Banusic antreten. Er ist seit zehn Jahren ebenfalls ein „Diakonie-Kind“ und war bisher im Haus Obere Hengsbach in Siegen tätig – zuletzt als Wohnbereichsleiter.