Vom 31. Mai bis 20. Juni: „Mit STADTRADELN die Region entdecken“

(wS/si) Siegen 29.04.2025 | In wenigen Wochen startet in Siegen-Wittgenstein „STADTRADELN 2025“. Ab 31. Mai heißt es wieder drei Wochen lang mit dem Fahrrad so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen und für die eigene Kommune zu sammeln. In diesem Jahr sind der Kreis und die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein bereits zum vierten Mal bei dieser bundesweiten Aktion dabei.

Fast 30 Aktionen, Touren oder Veranstaltungen haben insbesondere ADFC und MTB Bad Laasphe vorbereitet, die dazu einladen Siegen-Wittgenstein und angrenzende Regionen zu erradeln: „Deshalb haben wir STADTRADELN im Jahr des 50. Kreisgeburtstages auch unter das Motto ‚Mit STADTRADELN die Region entdecken‘ gestellt“, erläutert Landrat Andreas Müller. „Gleichzeitig laden wir dazu ein, von diesen Entdeckungstouren Fotos bei Instagram oder Facebook zu posten – mit dem Hashtag #stadtradelnsiwi“, so der Landrat: „Unter allen, die dabei mitmachen, verlosen wir Geldpreise in Höhe von 100, 200, 300, 400 und 500 Euro.“

Wer beim STADTRADELN mitmachen will, schließt sich einer Gruppe an oder gründet selbst eine. Den Link zur Anmeldung und alle weiteren Informationen gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/stadtradeln. Die gefahrenen Kilometer kann man ganz bequem mit der STADTRADELN-App aufzeichnen oder später auch händisch nachtragen.

Zum Auftakt von „STADTRADELN“ gibt es in diesem Jahr eine Veranstaltung am Herrengarten in Siegen, organisiert von Stadt und Kreis. Diese beginnt am Samstag, 31. Mai, um 12:00 Uhr. Hier kommen Stadtradler aus ganz Siegen-Wittgenstein zusammen, um gemeinsam bei Live-Musik und Fahrrad-Akrobatik in die drei Wochen zu starten. Zu den organisierten Touren gehört z.B. eine Sternfahrt des ADFC zur Listertalsperre mit Buffet auf Gut Kalberschnacke (31. Mai), zweistündige Touren des MTB-Bad Laasphe (4. & 5., 11. & 12. sowie 19. Juni) und eine 50-Kilometer Abschluss-Tour am 20. Juni, ein Mountain-Bike-Event des Ski-Clubs Burbach über 25 bzw. 50 Kilometer (15. Juni), aber auch eine Tour „Auf den Spuren der Zwangsarbeit in Siegen-Wittgenstein“ (ADFC, 15. Juni). Zu einer echt anspruchsvollen 70-Kilometer Tour zur SoLaWi bei Birken-Honigsessen laden Stadt Siegen und ADFC an Fronleichnam (19. Juni) ein. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen gibt es ebenfalls unter www.siegen-wittgenstein.de/Stadtradeln.

Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion des Klimabündnisses, die bei uns vom Kreis und den elf Städten und Gemeinden organisiert wird. „Wer mitmacht, tut nicht nur etwas für die eigene Gesundheit, sondern trägt auch aktiv zum Klimaschutz bei – vor allem dann, wenn Strecken mit dem Rad zurückgelegt werden, für die man üblicherweise das Auto nutzt“, erläutert der Landrat.

Im vergangenen Jahr hatten trotz verregneter Wochen 2.387 Siegen-Wittgensteiner bei STADTRADELN mitgemacht und insgesamt 485.235 Kilometer erradelt – was ca. zwölf Mal rund um die Erde bedeutet. Damit wurden umgerechnet 81 Tonnen CO2 eingespart, dieentstanden wären, wenn man dieselbe Strecke mit dem PKW zurückgelegt hätte.

Pro Kopf hatten die Bad Berleburger die Nase vorne: Im Durchschnitt hatte jeder Einwohner der Stadt an Odeborn und Eder in den drei Wochen 5,79 Kilometer zurückgelegt. Dafür erhielt Bad Berleburg als Preis ein sogenanntes Parklet, ein Stadtmobiliar mit Sitzgelegenheiten für den öffentlichen Raum.