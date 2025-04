Vorbereitung 2025 weitgehend abgeschlossen – Rudelturner stehen in den Startlöchern

(wS/gm) Siegen 28.04.2025 | Am 6. Mai startet auf dem Marktplatz unterm Krönchen die neue Saison des Rudelturnens. Die Veranstaltung, die zu einer der erfolgreichsten Fitnessevents der Eventreihe „Sport im Park“ des Landessportbundes zählt, geht bereits in die achte Saison. „Unglaublich, dass wir so lange schon am Start sind. Die Idee gemeinsam an der frischen Luft Sport zu machen, scheint ungebrochen beliebt zu sein“, freut sich Veranstalter Guido Müller von der Agentur SIEGBERG. Zusammen mit Christian und Sinje Cramer arbeitet er an der Organisation und natürlich an der Durchführung des Events zu dem auch schon mal 300 Sportler zum „gemeinsamen Schwitzen und Quälen“ kommen. Sinje Cramer kümmert sich um die Auswahl der Trainer, dabei achtet man darauf, dass an jedem der zehn geplanten Trainingsabende eine Powereinheit und ein präventives Training (Yoga, Pilates oder auch Mobility) stattfinden. Die Mischung kommt bei den Sportlerinnen und Sportlern sehr gut an. Trainiert wird an den schönsten Plätzen in der Stadt. Sehr beliebt ist bspw. der Schlosspark. Nach einigen Jahren Abwesenheit ist man auch wieder auf dem Dach der City Galerie am Start. Was allerdings noch nicht geklappt hat ist ein Rudeltraining auf dem neuen Platz am Herrengarten, hier mussten die Veranstalter eine Absage hinnehmen. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Siegen funktioniert aber an allen genehmigten Standorten wirklich reibungslos“, freut sich das Team. Christian Cramer begleitet das Event als Content Creator mit seiner Kamera und erarbeitet Social-Media-Beiträge zu jedem Event.

Sponsoren ermöglichen das kostenfreie Sportangebot

Das Training ist komplett kostenfrei für die Teilnehmer. Möglich machen das die Sponsoren: Sparkasse Siegen, AOK Nord-West, Krombacher Brauerei, Kölsch und Steiner, Wesco, DATASEC und Sport Schulze. Der offizielle Veranstalter ist der Kreissportbund. Bei jedem Event legt ein DJ live auf. Wie in den vergangenen Jahren konnte das Team von DJ Maribello dafür gewonnen werden. Ein Zumba-Zusatzevent für alle tanzfreudigen Sportler und Sportlerinnen vor der Sparkasse am Scheinerplatz gehört auch dazu. Parallel gibt es aber auch noch eine Kreistour, diese wird ihren Abschluss erst am 13. August in Bad Berleburg haben. Mit dabei sind auch die Kommunen Wilnsdorf, Burbach, Bad Berleburg, Freudenberg, und Kreuztal. In Kreuztal wird es zu einem After-Work-Training an der Krombacher Brauerei am 3. Juni kommen. Ausnahmsweise startet der Trainingstag dann schon um 17 Uhr, alle anderen Events beginnen um 18 Uhr (Power-Training) und um 19 Uhr (Balance-Einheit).

Fotos & Bericht: Guido Müller

