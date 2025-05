AKTION Guck ma ́ 2025: Invema e.V. verleiht Inklusionspreis und kündigt Veränderungen an

(wS/in) Kreuztal 08.05.2025 | Mit dem Ziel, aufzuzeigen, dass die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung nach wie vor erschwert wird, aber gleichzeitig positive Beispiele für ein vielfältiges Miteinander im Alltag existieren, möchte Invema e.V. aus Kreuztal dies durch die von Aktion Mensch geförderte Aktion „Guck ma’“ sowie die Verleihung des HINguckers und WEGguckers deutlich machen.

Im Rahmen des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zeichnet der Verein seit vielen Jahren Personen, Gruppen, Organisationen, Betriebe, Behörden oder Geschäfte aus, die sich besonders für Inklusion und Teilhabe engagiert haben oder – im Gegenteil – bewusst Barrieren geschaffen, Menschen mit Behinderung ausgegrenzt und die Teilhabe blockiert haben.

Nach sorgfältiger Prüfung der zahlreichen Vorschläge entschied sich der Vorstand von Invema e.V., den HINgucker 2025 an Denns Biomarkt in Siegen zu verleihen. Denns Biomarkt war der erste Supermarkt in Siegen, der die „Stille Stunde“ eingeführt hat – ein wichtiger Beitrag zum Abbau sensorischer Barrieren. Während dieser Stunde wird auf Werbedurchsagen und Hintergrundmusik verzichtet, das Licht wird gedimmt. Dadurch werden Reizüberflutungen vermieden, und Menschen, die sensorische Reize schlecht verarbeiten können oder aus gesundheitlichen Gründen auf laute Geräusche und starkes Licht reagieren, können ungestört einkaufen.

Frau Virgilia Giannoccaro, eine der Miteigentümerinnen von Denns Biomarkt Siegen, nahm den Preis freudig entgegen und verriet: „Die „Stille Stunde“ findet jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr in unserem Supermarkt statt. Alle sind herzlich eingeladen, und die angenehme Atmosphäre kommt allen Einkaufenden zugute. Die Nachfrage ist sogar so groß und die Rückmeldungen so positiv, dass wir darüber nachdenken, die „Stille Stunde“ eventuell noch auszuweiten.“

Ursula Schäfer, die 1. Vorsitzende von Invema e.V., betonte: „Hier wird nochmal deutlich, dass nicht nur offensichtliche Barrieren, sondern auch sensorische Reize wie Lautstärke und Licht die Teilhabe im Alltag erschweren können. Die Mitarbeitenden von Denns Biomarkt setzen sich ganz selbstverständlich dafür ein, diese Barrieren abzubauen, damit alle Menschen bei ihnen einkaufen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir sind der Meinung, dass die regelmäßige Durchführung der „Stillen Stunde“ den HINgucker verdient hat und als Vorbild für alle Supermärkte und öffentlichen Einrichtungen in Siegen dienen sollte.“

Vor der anschließenden Verleihung des Negativpreises „WEGgucker“ kam es dann zu einer überraschenden Ankündigung: Nachdem die Aktion Guck ma’ in diesem Jahr bereits zum dreizehnten Mal stattfand, hat der Vorstand von Invema e.V. beschlossen, die Preise in ihrer bisherigen Form zum letzten Mal zu verleihen. Zukünftig soll ein neues Konzept entwickelt werden, um auf positive Beispiele gelungener Inklusion aufmerksam zu machen und gleichzeitig Barrieren abzubauen.

Christian Dreher, Geschäftsführer von Invema e.V., erläuterte: „Unser Ziel ist es, ein Miteinander in der Gesellschaft zu fördern, statt Gegeneinander. Wir möchten Menschen, die Fehler machen, die Hand reichen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir wollen hingucken statt weggucken!“

Anschließend verkündete Ursula Schäfer, die 1. Vorsitzende von Invema e.V., in ihrer Ansprache den somit letzten WEGgucker: „Der WEGgucker 2025 wird an die gesamte Gesellschaft verliehen. An uns alle!“ Damit möchte der Verein darauf aufmerksam machen, dass vor allem in den Köpfen verankerte Einstellungshürden nach wie vor die größten Barrieren sind, die gesellschaftlich überwunden werden müssen.

Christian Dreher, Geschäftsführer von Invema e.V., erklärte dazu: „Der letzte WEGgucker ist als Weckruf für uns alle zu verstehen! Wir müssen öfter aufstehen und laut werden gegen Diskriminierung, soziale Spaltung und Ausgrenzung! Gemeinsam müssen wir uns für mehr Solidarität, gleichberechtigte Teilhabe und eine vielfältige Gesellschaft einsetzen.“

Wie genau das Konzept der Aktion „Guck ma’“ für das nächste Jahr verändert wird oder ob etwas ganz Neues geplant ist, blieb bis zuletzt offen. Klar ist jedoch, dass Invema e.V. auch weiterhin im Rahmen des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung darauf aufmerksam machen wird, wo Teilhabe bewusst blockiert wird und wie gelebte Inklusion in unserer Gesellschaft aussehen kann.

Auf dem Bild zu sehen (von l. nach r.): Ursula Schäfer (1. Vorsitzende Invema e.V.), Christian Dreher (Geschäftsführer Invema e.V.), Virgilia Giannoccaro (Miteigentümerin Denns Biomarkt Siegen), Sarah Leopold (Mitarbeiterin Denns Biomarkt Siegen)