Bus beschädigt drei Autos und flüchtet – medizinischer Notfall vermutet

(wS/ots) Siegen 07.05.2025 | Gegen 08:00 Uhr war ein Bus aus Richtung Weidenau in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Verlauf der Sandstraße touchierte der 63-jährige Fahrer des Busses drei Autos, die am Straßenrand geparkt waren. Der Busfahrer stoppte und ließ die Fahrgäste aussteigen. Anschließend fuhr er unvermittelt weiter in Richtung Siegen. Der durch Zeugen alarmierten Polizei gelang es, den 63-jährigen Busfahrer im Kreuzungsbereich Sandstraße / Hagener Straße / Kampenstraße anzuhalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen internistischen Notfall.

Ein Rettungswagen brachte den Herrn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die VWS schleppte den Bus von der Unfallstelle ab.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

