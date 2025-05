K19 nach PKW-Überschlag zwischen Heidschott und Varste zeitweise gesperrt

(wS/red) Kirchhundem 08.05.2025 | Am Donnerstag, den 08. Mai 2025, kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 19 zwischen Heidschott und Varste. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Kirchhundem war auf der K19 von Silberg kommend in Richtung B517 unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich.

Die Frau wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit rund 30 Kräften aus den Einheiten Silberg, Welschen-Ennest, Wirme, Lennestadt und Hofolpe. Sie sorgten für eine patientenschonende Rettung der Verunfallten, stellten den Brandschutz sicher und kontrollierten, ob Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausgetreten waren.

Während der Unfallaufnahme war die K19 zeitweise vollständig gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Im Bereich der Unfallstelle finden derzeit Straßenarbeiten statt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist dort auf 30 km/h reduziert.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

