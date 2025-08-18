News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
18-Jähriger bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

11. August 20252
(wS/ots) Netphen 11.08.2025 | Bereits am vergangenen Mittwoch (06.08.2025) ist ein 18-Jähriger bei einem Unfall in Hainchen verletzt worden.

Der junge Mann war gegen 14:10 Uhr auf der L722 in Richtung Siegquelle unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein noch unbekannter Autofahrer entgegenkam. Weil dieser auf die Fahrbahnseite des 18-Jährigen fuhr, versuchte der junge Mann ein Ausweichmanöver. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich letztlich. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus. Hinweise zum zweiten PKW gibt es bislang nicht. Der Sachschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht daher nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der 02732/909-0.

