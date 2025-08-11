News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kostenlose Stadtführungen bei der Veranstaltung „Der Berg ruft“ am 16.08.2025

11. August 20253
(wS/si) Siegen 11.08.2025 | Im Rahmen der Veranstaltung „Der Berg ruft“ bietet das Stadtmarketing Siegen zwei kostenlose Stadtführungen an. Die Führungen dauern jeweils rund 90 Minuten und finden am selben Tag nacheinander statt.
Führungen:
14:00 Uhr: „Altes Handwerk – Flotte Sprüche“
16:30 Uhr: „Wo die Zünfte wirkten“
Treffpunkt für beide Führungen ist die Tourist-Information, Kornmarkt 2, 57072 Siegen. Eine vorherige Anmeldung st nicht erforderlich; Interessierte können direkt teilnehmen.

Hinweis zur Wetterlage
Die Führungen finden nur bei gutem Wetter statt.

