1. FC Kaan-Marienborn setzt Fanbusse zum Saisonfinale ein

Ein Punkt reicht den Känern zum Aufstieg in die Regionalliga West

(wS/red) Siegen 24.05.2018 | Zum letzten und alles entscheidenden Saisonspiel der 1. Mannschaft bei der Hammer Spielvereinigung setzt der 1. FC Kaan-Marienborn Fanbusse ein.

Am Sonntag kann der 1. FC Kaan-Marienborn mit einem Punkt gegen die Hammer Spielvereinigung in der EVORA-Arena den Aufstieg in die Regionalliga West realisieren.

Wenn der Ball ab 15 Uhr in Hamm rollt, braucht die Mannschaft natürlich wieder jede Unterstützung, die sie bekommen kann.

Daher der Aufruf an die Fans: Meldet Euch jetzt für die Fahrt zum Saisonfinale an und zeigt nach der tollen Unterstützung gegen Lippstadt am vergangenen Montag nochmal, was ihr drauf habt.

Ab 12:30 Uhr beginnt die Fahrt vom Parkplatz der Herkules-Arena in Kaan-Marienborn. Für Erwachsene werden pro Person Unkosten von 10 Euro veranschlagt, Kinder fahren gratis mit.

Auf der Fahrt wird es natürlich auch die Möglichkeit geben Fan-Utensilien zu erwerben.

Die Anmeldungen für die Fahrt erfolgen per Mail unter info@fc-kaan.de. Anmeldeschluss ist Freitag, der 25.05., um 12 Uhr.

.

