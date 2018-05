Einbruch in Einkaufsmarkt – Polizei stellt drei verdächtige junge Männer

(wS/ots) Freudenberg 25.05.2018 | Am Donnerstag (24.05.2018) um 23:50 Uhr suchten Einbrecher einen Einkaufsmarkt an der Krottorfer Straße heim. Die Diebe drangen gewaltsam in den Markt ein und entwendeten dort unter anderem Süßwaren und Alkoholika bzw. stellten sie für den Abtransport bereit. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen der Polizeiwache Siegen an und konnte zunächst keine Verdächtigen am Tatort feststellen. Bei der anschließenden Fahndung bzw. nach ersten Ermittlungen konnten drei verdächtige junge Männer im Alter von 16, 18 und 19 Jahren angetroffen werden. Auch die zuvor entwendeten Genussmittel wurden in einem Rucksack aufgefunden und konnten sichergestellt werden. Das zuständige Kriminalkommissariat 5 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

