Wohnungseinbruch – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 24.05.2018 | Am Mittwoch (23.05.2018) in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 23:30 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Eiserfelder Straße ein. Die Einbrecher hebelten die Tür der in einem Reihenhaus gelegenen Wohnung auf und gelangten so in alle Räume. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Zur Beute liegen noch keine Angaben vor. Der entstanden Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweis unter 0271-7099-0.

