Aktion <<< Rettungsgasse bilden >>> 2018

(wS/red) Siegen 05.06.2018 | Nach der erfolgreichen Aktion von Nadelzauber De Luxe GbR im letzten Jahr, bei der sie über 300 Fahrzeuge mit dem original <<< Rettungsgasse bilden >>> ausstatten konnten, legt die Firma für Aufkleber und Beklebungen aus Siegen dieses Jahr noch einen drauf.

Auf dem Tuningtreffen von Rolling Deep am 10.06.18 in Siegen auf dem IKEA Parkplatz werden sie mit einem Stand vor Ort sein und dort über 1000 <<< Rettungsgasse bilden >>> Aufkleber in 28 verschiedenen Farben und 12 verschiedenen Designs verschenken. Auch wird es wie im letzten Jahr wieder T-Shirts und Hoodies zum Thema „Keine Gewalt gegen Retter“ in 3 verschiedenen Farben für Kinder, Damen und Herren zum Selbstkostenpreis geben.

Der komplette Erlös daraus wird der „Aktion Lichtblicke e.V.“ gespendet.

Fotos: Nadelzauber De Luxe

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier