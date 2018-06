Backesfest am Backhaus Ost in Grissenbach

(wS/red) Netphen 27.06.2018 | Der Dorfgemeinschafts-, Kultur und Sportförderungsverein Grissenbach e.V. (DKS) mit seinem Vorsitzenden Thorsten Görg und seinem Vize Friedhelm Ruby veranstaltet am Samstag, den 30. Juni 2018 ab 14.00 Uhr sein erstes Backesfest am Backhaus Ost an der Sieg in Grissenbach. Dort gibt es Hefekuchen, 80 frische Backesbrote, Reibekuchen und Hausmacher Wurstebrote. Auch für Getränke ist gesorgt.

Nach der erfolgreichen Sanierung des denkmalgeschützten, 1888 erbauten Backhauses Ost hat sich vor einigen Monaten im DKS eine Backgruppe mit 10 Mitgliedern um Petra Sting und Katja Nicolai gegründet. Mit den vor einigen Wochen von 16 Vereinsmitgliedern gemeinsam im Hauberg gebundenen Schanzen ist der DKS nun für das erste Backesfest gerüstet. Vor einer Woche wurde der Backes noch mit einem neuen Anstrich versehen und erwartet nun alle interessierten Gäste.

