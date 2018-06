Brand eines Einfamilienhauses: Zwei Verletzte und hoher Schaden

(wS/ots) Girkhausen 19.06.2018 | Am frühen Dienstagmorgen (19.06.2018) gegen 01:00 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zum Brand eines Hauses in Girkhausen ausrücken.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte in der Straße „In der Dell“ stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit Löschzügen aus Girkhausen und den umliegenden Gemeinden im Einsatz war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Bei dem Brand zogen sich die beiden Hausbewohner im Alter von 46 und 49 Jahren leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten beide in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf 150.000 Euro. Die Ermittlungen der Bad Berleburger Kriminalpolizei zur Brandursache dauern noch an.

.

