Ein Jahr war er weg – nun ist er wieder da: Henneberg-Cup 2018

(wS/red) Wilnsdorf-Gernsdorf 24.06.2018 | Ein Jahr war er weg – nun ist er wieder da: Und wie! Vom 12. bis 14. Juli findet der FMR-Cup am Henneberg wieder statt, nachdem das Fußball-Vorbereitungsturnier des TSV Weißtal in 2017 aufgrund der Kunstrasenneuverlegung nicht stattfinden konnte.

Dabei ist das Teilnehmerfeld nicht nur größer geworden, sondern noch qualitativ hochwertiger als in den Vorjahren. Ein Oberligist, ein hessischer Gruppenligist (vergleichbar mit der hiesigen Westfalenliga), ein Landes-, vier Bezirks- und ein A-Kreisligist duellieren sich kurz vor den Sommerferien am Gernsdorfer Henneberg.

„Wir freuen uns sehr, mit Oberligist Sportfreunde Siegen und Gruppenligist SSV Langenaubach zwei neue Mannschaften bei unserem Turnier begrüßen zu dürfen, während alle anderen Klubs mindestens schon einmal bei uns waren und die Zusagen auch schnell eintrudelten“, erklärt Organisator Stefan Stark, der an den drei Turniertagen diesmal sogar acht (statt zuvor sechs) Vereine begrüßen kann.

Am Donnerstag, 12. Juli (ab 18.30 Uhr) starten Veranstalter und Gastgeber TSV Weißtal, die SG Hickengrund, der TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf und Langenaubach in der Gruppe A mit insgesamt vier Partien. Am Freitag (dann bereits ab 18 Uhr) treffen in der Gruppe B die Siegener Sportfreunde, der VfL Bad Berleburg, der SuS Niederschelden und Fortuna Freudenberg aufeinander.

Weiter geht`s am Samstag Nachmittag ab 13 Uhr mit den jeweils letzten Gruppenspielen, bevor dann ab 17 Uhr das Spiel um Platz drei und eine Stunde später das Endspiel anstehen. „Die Partien laufen wieder über 2×25 Minuten. Das ist attraktiv für die Zuschauer, die an einem Tag mehrere Spiele und Vereine sehen werden, aber auch für die Trainer, die viel ausprobieren können. Die meisten Vereine werden zu diesem Zeitpunkt in der zweiten Vorbereitungswoche sein und sich und ihre Neuzugänge das erste mal der Öffentlichkeit präsentierten“, konstatiert der Organisator.

Die Anreise zur Henneberg-Arena wird, wie bereits in den letzten Monaten, ein wenig beschwerlicher, da weiterhin der Ortseingang in Gernsdorf saniert wird. Stark: „Die Anfahrt über Irmgarteichen ist alternativlos. Aber ich kann versprechen, dass es sich beim diesjährigen Teilnehmerfeld lohnen wird. Wir werden zudem an allen drei Tagen unsere Küche öffnen, auch Getränke gibt es zu gewohnt fairen Preisen. Samstag haben wir für die die Kinds eine Hüfburg aufgebaut, auch unseren kleinen Kinderspielplatz haben wir bis dahin wieder in Betrieb. Wir freuen uns auf drei spannende Tage und viele Besucher aus Nah und Fern.“

