(wS/ots) Siegen 25.06.2018 Am Freitagmittag in der Zeit zwischen 12.30 und 14.20 Uhr warfen Unbekannte mehrere Behältnisse mit Farbe gegen eine Wand eines Mehrfamilienhauses im Stockweg. Die Hauswand, ein Regenfallrohr und Brüstungen von mehreren Balkonen sowie ein im Hof geparkter PKW wurden so durch die Farbe beschädigt. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.