Mehrere Autos in Siegen aufgebrochen

(wS/ots) Siegen 25.06.2018 Auf der Suche nach brauchbarem Diebesgut brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Siegen mindestens vier PKW auf. Betroffen waren Autos in der Erich-Pachnicke-Straße, der Köpfchenstraße und Tiergartenstraße sowie im Kirchweg.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich der genannten Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.