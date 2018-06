Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

(wS/ots) Bad Berleburg 18.06.2018 | Am Samstagmorgen (16.06.2018) um 10:45 Uhr zog sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Bundesstraße 480 schwere Verletzungen zu. Der 64-jährige Zweiradfahrer war in einer Gruppe mit mehreren Kradfahrern vom Albrechtsplatz in Richtung Bad Berleburg unterwegs. In einer langgezogenen und unübersichtlichen Linkskurve verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und stürzte nach einem Bremsmanöver auf die Straße. Rettungskräfte lieferten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

